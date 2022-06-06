Son dakika: 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Memurların ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika: Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin 4 meslek grubunun değil, bütün memurlarının kapsayacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuna duyuruldu. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların ne kadar artacağı da belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen 3600 ek gösterge açıklamaları şu şekilde;



Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

Ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. 1. dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında, genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 4400'e, şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 3000'e çıkartılacaktır.

NE KADAR ARTIŞ SAĞLANDI?

Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234-1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 500 - 50 150 lira arasında artacaktır. Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergenin sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri değil, tüm memurları kapsayacağı müjdesini verdi.

