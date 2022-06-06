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Son dakika: 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Memurların ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

06.06.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu. Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur ve emeklilerin beklediği açıklamayı yaptı. Ek göstergede memura 600 puanlık artış yapılırken emekli ve memurların maaşlarının ne kadar artacağı da netleşti. Peki emekli ikramiyeleri ne kadar artacak? İşte 3600 ek göstergeyle ilgili merak edilen gelişmelerin detayları...

Son dakika: 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Memurların ve emeklilerin maaşları ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika: Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek göstergenin 4 meslek grubunun değil, bütün memurlarının kapsayacağı müjdesini vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek göstergede yeni düzenlemenin ayrıntıları kamuoyuna duyuruldu. Detaylara göre 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların ne kadar artacağı da belli oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen 3600 ek gösterge açıklamaları şu şekilde;

Memurlarımızın ek gösterge düzenlemesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Meclisimizin takdirine sunacak safhaya getirdik. Bu konu ilk gündeme geldiğinde öğretmenlerimize, polislerimize, sağlık çalışanlarımıza ve din görevlilerimize ek göstergelerini 3600'e çıkarma sözü vermiştik. Şartlarımızı zorlama pahasına kamu çalışanları lehine bir fedakarlıkta bulunarak tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık bir yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık.

Ülkemizdeki 5,3 milyon kamu görevlimizin tamamı önümüzdeki yıl başından itibaren bu düzenlemeden yararlanacaktır. 1. dereceye gelmiş olma şartıyla söz verdiğimiz tüm meslek gruplarındaki hak sahipleri 3600 ek göstergeye yükseltilecektir. Bunun yanında, genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 4400'e, şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri de 3000'e çıkartılacaktır.

NE KADAR ARTIŞ SAĞLANDI?

Ek gösterge düzenlemesi memurlarımızın emekli ikramiye ve maaşlarında ciddi kazanımlar getiriyor. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1234-1391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44 500 - 50 150 lira arasında artacaktır. Mevcut maaşlara göre hesaplanan bu tutarlar, düzenlemenin yürürlüğe gireceği yılbaşındaki rakamlara göre çok daha yüksek seviyelerde gerçekleşecektir. Yapılan artışlar elbette halen emekli olan kamu görevlilerinin maaşlarına da yansıtılacaktır.

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EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

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KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri kapsıyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ek göstergenin sadece polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri değil, tüm memurları kapsayacağı müjdesini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 11 yorum
sandıkta hesabı sorulacak!
özel sektörde çalışanlar da taş kaynatıp yer artık!!!!
2008 öncesi personel için güzel olmuş. 2008 sonrası için ise ek özel hizmet tazminatınıda primlere dahil edersek adam gibi emekli olabiliriz. kamu işçisi. 30 yıldan emekli olduğunda 5510 a göre hesap yaptığımızda mühendisin 2 katı maaş ve ikramiye alıyorlar. bizim gelir kalemlerimizin de tamamını matraha tabi tutun lütfen.

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