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SON DAKİKA: 7.500 TL sonrası emeklilere yeni zam! Tepkiler sonrası refah payı hamlesi... Yeni emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

28.04.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının 7.500 TL olacağını duyurmuştu. Bununla birlikte 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanların durumu çok konuşulmuştu. Aynı şekilde yeni dönemde asgari ücret ve memur zamları da en çok merak edilen konular arasında! Refah payı kimlere verilecek? İşte emekli maaşları hakkındaki son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: 7.500 TL sonrası emeklilere yeni zam! Tepkiler sonrası refah payı hamlesi... Yeni emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Emekliler dikkat! Son dakika gelişmesi... Bakan Bilgin, 1 milyon EYT'li için güzel haberi verdi! En düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarılmış fakat maaşı 7.500 TL'nin üzerinde olan emekliler için herhangi bir düzenleme yapılmamıştı. Dün akşam canlı yayına katılan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'refah payı zammı' açıklaması geldi!

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SON DAKİKA: EYT'DE MAAŞ ALAMAYANLARIN HAK KAYBI VAR MI?

EYT'de deprem bölgesine öncelik verdiklerini ifade eden Bakan Bilgin, EYT konusundaki ilk uygulamaların orada yapıldığını belirtti. Bir milyon kişinin maaşını aldığını belirten Bakan Bilgin, 'Hak etme günlerine göre prim gün sayılarına göre işlemler yapılıyor. Maaş alamayanların hak kaybı yok.'

'En son oturuma geçici işçileri yetiştirdik. Taşeron işçilere söz verdim. Önümüzde duruyor, bunu Meclis'i açar açmaz gerçekleştireceğiz. Seçime endeksleyerek konuşmuyorum. Seçimi zaten biz kazanacağız. Ben olurum veya bir başka arkadaşım olur.'

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BAKAN BİLGİN'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI! REFAH PAYI...

Bakan Bilgin, 7.500 TL'nin üzerinde maaş alan emeklilere, en düşük emekli maaşı alanlar ile aradaki makasın kapanmaması için refah payı verilecek.

AKADEMİSYEN MAAŞLARINA DÜZENLEME GELİYOR

Habertürk canlı yayınına katılan Bakan Bilgin, ayrıca akademisyen maaşlarında da düzenleme yapılacağını duyurdu.

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