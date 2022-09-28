Son Dakika: 9.500 TL iddiaları olay olmuştu…Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan canlı yayında EYT ve asgari ücret zammı için kritik sözler! ‘Şüpheniz olmasın’

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaş, asgari ücrette ne kadar artış olacağını merakla bekliyor. Ayrıca EYT konusunda yaşanan gelişmeler de anbean takip edilirken bu iki konuda nasıl bir karar çıkacağı herkesin gündeminde geniş yer buluyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında, asgari ücret ve EYT ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Diğer yandan çok sayıda vatandaşın başvuruda bulunduğu ve yoğun ilgiyle karşılaşılan ucuz sosyal konut projesi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, arsalarla alakalı yeni adımı duyurdu. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

ASGARİ ÜCRET VE EYT MESAJI

Erdoğan, "Son asgari ücret rakamını aralıkta yapacağız. Arkadaşlarımızla bu konuda görüşmeler yapacağız. Yeni bir adımı yıl sonu itibarıyla atacağız. 2023'e güçlü bir şekilde gireceğiz. Rakam konusunda endişe etmeyin. Hiç şüpheniz olmasın" şeklinde konuştu. EYT'de son durum ile ilgili ise "Son aşamasına geldi çalışma. Bize sunulan çalışmada da değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

"ARSA SAYISINI 1 MİLYONA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında ucuz sosyal konut projesiyle ilgili ise "TOKİ'ye başvuru sayısı 1 milyon 750 bin. Arsa sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kadar talebi öngörmüyorduk. Arsaların altyapısını yaparak verelim diyoruz." dedi.



