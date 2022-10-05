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Son dakika: ABD'den kritik petrol kararı! Akaryakıt piyasası tedirgin... Benzin ve motorine yeni zam geldi

05.10.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen brent petrol, OPEC+ grubunun toplantısının ardından arz kesintisi yapılacağı beklentisi ile yeniden yönünü yukarı çevirdi. Petrolle ilgili bir kritik açıklama da ABD'den geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını açıkladı. Öte yandan yurt içinde araç sahiplerine de kötü haber geldi. Benzin ve motorin fiyatları zamlandı. Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Son dakika: ABD'den kritik petrol kararı! Akaryakıt piyasası tedirgin... Benzin ve motorine yeni zam geldi

Son dakika: Kritik açıklama Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre'den geldi. Jean-Pierre, ABD'nin piyasaya günde 1 milyon varil petrol salma süresinin bu ay içinde bitmesinin ardından stratejik rezervden yeni petrol salınmayacağını duyurdu. Bu açıklama, petrol piyasasında deprem etkisi yarattı. OPEC+ grubunun yapacağı toplantıda arzda kesinti yapacağı beklentisi petrol fiyatlarını hareketlendirdi. Öte yandan yurt içinde de akaryakıt fiyatlarına yükselen döviz ve brent petrolün etkisiyle zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

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'YENİ PETROL SALIMI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Jean-Pierre düzenlediği basın toplantısında mart ayında açıklanan plan dahilinde piyasaya günde 1 milyon dolar varil salınması konusunu değerlendirdi. Bu sürenin ay sonunda biteceğine işaret eden Jean-Pierre, "Stratejik petrol rezervinden yeni petrol salımı düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

'BENZİN FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Jean-Pierre, bu durumda ülkedeki benzin fiyatlarının tekrar yükseleceğinden endişe edip etmedikleri sorusunun üzerine ise "Benzin fiyatlarını düşürmek için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, martta ülkenin stratejik petrol rezervinden 6 ay içinde günde 1 milyon varil, toplamda ise 180 milyon varilin üzerinde petrolün piyasaya sürülmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, temmuz sonunda da ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurmuştu.

1984'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD yönetimi, eylül ayında da stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağını açıklamıştı. Söz konusu satışlarla, ABD'nin stratejik rezervindeki ham petrol oranı 1984'ten bu yana en düşük seviyeye inmişti.

SON DAKİKA: AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM YAPILDI! İŞTE GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

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Yükselen döviz ve brent petrolün etkisiyle yurt içinde benzin ve motorin fiyatlarına zam yapıldı. Benzine 62 kuruş zam yapılırken, motorinin fiyatında ise 1 lira 10 kuruş artış yaşandı.

İSTANBUL'DE BENZİN VE MOTORİNİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19.86 TL

Motorin: 24.17 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19.99 TL

Motorin: 24.28 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Benzin: 19.96 TL

Motorin: 24.31 TL

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