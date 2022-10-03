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SON DAKİKA | AK Parti'den EYT bekleyenlerin yüreğine su serpen açıklama! Gözler Meclis'e çevrilirken, 'Kademeli olacak' iddiası endişe yaratmıştı

03.10.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT bekleyenleri Meclis'in açılmasıyla heyecan sararken, ortaya atılan iddialar endişe yarattı. EYT'nin kademeli olacağı ve ilk önce 1.5 milyon kişiyi kapsayacağı iddiaları sonrası AK Parti'den açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaptığı açıklamayla EYT bekleyenlerin adeta yüreğine su serpti. EYT'nin kimleri kapsayacağıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, tartışmalara da noktayı koymuş oldu.

SON DAKİKA | AK Parti'den EYT bekleyenlerin yüreğine su serpen açıklama! Gözler Meclis'e çevrilirken, 'Kademeli olacak' iddiası endişe yaratmıştı

Son dakika: EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Meclis'in açılmasıyla emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Ankara'ya çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları netleşirken, "EYT kademeli mi olacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu. EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülider Sarıeroğlu'ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının tamamlandığını açıklamıştı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Son aşamada, tamamladık diyebilirim. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti" ifadelerini kullandı.

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EYT KADEMELİ Mİ OLACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken, ortaya atılan bir iddia ise EYT bekleyenleri tedirgin etti. İlk etapta 1.5 milyon kişinin EYT yasasından yararlanacağı iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddialar sonrası ise o düzenlemenin herkesi kapsayacağı belli oldu.

AK Parti'den peş peşe EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama geldi.

SARIEROĞLU: 4,5 MİLYON KİŞİ EYT ÇALIŞMASI İÇERİSİNDE OLACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; tartışmalara son noktayı koyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu EYT düzenlemesinin kademeli değil, tek seferde olacağını açıkladı. Sarıeroğlu "4,5 milyon kişi EYT çalışması içerisinde olacak. Emeklilikte kim yaşa takılıyorsa düzenlemelerden faydalanacak" dedi.

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ELİTAŞ: EYT 2022 BİTMEDEN YASALAŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan da EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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Aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenleme için Elitaş "2022 bitmeden yasalaşacak" dedi.

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