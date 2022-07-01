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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha! Motorin fiyatlarından sonra... Benzin ve LPG fiyatlarına indirim geliyor

01.07.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Artan döviz kuru ve petrol fiyatları sonrası üst üste zam yapılan akaryakıt fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştıran araç sahiplerine güzel haber geldi. Motorine iki günde gelen 3 lira 34 kuruşluk indirimin ardından bugün benzin ve LPG litre fiyatı için indirim yapılacağı öğrenildi. Peki 1 Temmuz Cuma güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika akaryakıt haberinin detayları...

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarında bir indirim daha! Motorin fiyatlarından sonra... Benzin ve LPG fiyatlarına indirim geliyor

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamlar sonrası indirim haberi geldi. Dolar kurundaki düşüş motorin, benzin ve LPG litre fiyatına indirim olarak yansıdı. **Motorin litre fiyatı dünkü 2 lira 50 kuruşluk indirimin ardından dün 84 kuruş düştü.
Bununla beraber benzin ve otogaz fiyatlarında yarından geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. ForeksHaber tarafından sektörden alınan bilgiye göre, yarından gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,75 TL civarında fiyat indirimi bekleniyor. Yine aynı gün geçerli olacak şekilde benzin grubunda ise 2,13 TL fiyat indirimi beklentisi bulunuyor. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

İŞTE 2 TEMMUZDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK İNDİRİMLİ AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 27,25 TL (25,12 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,64 TL
LPG: 12,42 TL (10,67 TL olması bekleniyor)

ANKARA

Benzin: 27,35 TL (25,22 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,74 TL
LPG: 12,29 TL (10,44 TL olması bekleniyor)

İZMİR

Benzin: 27,37 TL (25,24 TL olması bekleniyor)
Motorin: 26,77 TL
LPG: 12,09 TL (10,24 TL olması bekleniyor)

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR ARTTI

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu. Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti. Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi. Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı. Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


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