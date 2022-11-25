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Son dakika… Akaryakıt piyasasında hareketli günler! Bir gün zam bir gün indirim: Benzin fiyatı yeniden değişti (25 Kasım Cuma güncel motorin ve benzin fiyatları)

25.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin bugün de gündeminde. Petrol ve döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak hareket eden benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatları için bu hafta içinde üst üste değişiklik yapıldı. Dün yapılan zam sonrası benzin grubuna bugün bir indirim daha geldi. Peki 25 Kasım benzin, motorin litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları…

Son dakika… Akaryakıt piyasasında hareketli günler! Bir gün zam bir gün indirim: Benzin fiyatı yeniden değişti (25 Kasım Cuma güncel motorin ve benzin fiyatları)

Son dakika… Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takip etmekte zorlandığı bir hafta geçiriyor. Bu hafta içi petroldeki bir ileri bir geri hareket akaryakıt piyasasını karıştırmış durumda! Bu kapsamda son iki haftada üç indirim bir zam yapılan benzin grubuna yeniden indirim geldi. İşte 25 Kasım Cuma Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin, motorin fiyatları ve son dakika akaryakıt indirimi haberinin detayları…

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SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM! BU HAFTA ÜÇÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak benzin litre fiyatına 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Bu hafta ise 1,16 kuruş indirim yapılan benzine dün 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişti ve benzine 45 kuruş indirim yapıldı.

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BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 16 kuruşa, Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruşa indi.

MOTORİN FİYATLARI DA GERİLEDİ

Son olarak 12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına dün 95 kuruş indirim daha gelmişti. Bugün ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 KASIM 2022 CUMA)

İstanbul
Benzin fiyatı: 20,16 TL
Motorin fiyatı: 23,86 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 20,33 TL
Motorin fiyatı: 23,98 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 2034
Motorin fiyatı: 24,01 TL

AKARYAKIT

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Petrol fiyatları, Rusya’nın arzına ilişkin endişelerin azalması ve kötüleşen ekonomik görünümün bu hafta ciddi kayıplara yol açmasının ardından Perşembe günü iki ayın en düşük seviyelerine yakın seyretti ancak Fed’den gelen güvercin sinyaller üzerine dolardaki düşüş, satış baskısının bir nebze azalmasına yardımcı oldu. Ham petrol fiyatları haftanın son işlem gününde 78 doların üzerine yükselirken, brent petrol ise 85 doların üzerinde hareket ediyor.


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