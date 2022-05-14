Son dakika: Akaryakıta yeniden zam geliyor! Benzin ve LPG fiyatı bu gece yarısından itibaren...

Son dakika: Brent petrolün 111 doları aşması ve yurt içinde dolar/TL kurunun 15,50’nin üzerine çıkması ile akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Buna göre benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren bir kez daha zamlanacak. Böylece benzin fiyatı 22 lirayı da aşmış olacak.

Karar’da yer alan habere göre benzinin litre fiyatına 1.68, LPG'ye ise 40 kuruş zam geleceği kaydedildi. Motorine ise zam yapılmadı. Benzine geçtiğimiz günlerde 78 kuruş daha zam gelmişti.

Pazartesi günü gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 21,12 TL

Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA

Benzin: 21,21 TL

Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR

Benzin: 21,23 TL

Motorin (Mazot): 22,15 TL

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.



