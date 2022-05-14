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Son dakika: Akaryakıta yeniden zam geliyor! Benzin ve LPG fiyatı bu gece yarısından itibaren...

14.05.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları için yeni bir zam daha yapılacağı iddia edildi. Buna göre benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye 40 kuruş zam bekleniyor. Brent petrol ve dolar kurundaki yükseliş benzinin litre fiyatını yeni zamla beraber 22 liranın üzerine çıkaracak. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Son dakika: Akaryakıta yeniden zam geliyor! Benzin ve LPG fiyatı bu gece yarısından itibaren...

Son dakika: Brent petrolün 111 doları aşması ve yurt içinde dolar/TL kurunun 15,50’nin üzerine çıkması ile akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Buna göre benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren bir kez daha zamlanacak. Böylece benzin fiyatı 22 lirayı da aşmış olacak.

Karar’da yer alan habere göre benzinin litre fiyatına 1.68, LPG'ye ise 40 kuruş zam geleceği kaydedildi. Motorine ise zam yapılmadı. Benzine geçtiğimiz günlerde 78 kuruş daha zam gelmişti.

Pazartesi günü gerçekleşecek zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA
Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR
Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL

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EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.


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