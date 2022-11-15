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Son dakika: Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altının bir müddet daha...'

15.11.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre vatandaşlar güncel altın fiyatlarını yakından takibini sürdürüyor. Gram altın fiyatında yeni rekor geldi. Son bir haftada 100 doların üzerinde değer kazanan ons altın da 2020 Temmuz’dan bu yana en iyi haftalık performansını sergiledi. Peki altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Stratejist Cüneyt Paksoy altın yatırımcılarının merak ettiği sorunun cevabını verdi. İşte son dakika altın haberi ile ilgili detaylar...

Son dakika: Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi? Uzman isim açıkladı 'Altının bir müddet daha...'

Son dakika: Altın fiyatları haftanın ikinci gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Yatırımcısının yüzünü güldüren gram altın rekor seviyelerde hareket ediyor. Altın fiyatlarındaki hareketlilik ile herkes 'altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? Altın daha da yükselir mi?' sorularına yanıt arıyor.

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Geçtiğimiz haftaya bin 631 dolar seviyesinden başlayan ons altın, bir haftada bin 789 dolara kadar yükseliş kaydetti. Altının onsu Temmuz 2020’den bu yana görülen en iyi performansı sergilemiş oldu. Ons altın ve döviz kurundaki hareketle birlikte gram altın da tarihi rekorunu tazeledi. Altının gramı bin 68 lirayı görerek yeni zirvesini belirledi. Altın fiyatlarındaki güçlü yükseliş ABD enflasyon verilerinin fiyat baskılarının yavaşladığını göstermesinin ardından geldi.

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Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketin devam edip etmeyeceği merak edilirken, Stratejist Cüneyt Paksoy konuyla ilgili Mynet'e değerlendirmelerde bulundu. Paksoy, altın fiyatları ve piyasa ile ilgili şunları söyledi:

"Uzun süre agresif şahin Fed etkisiyle baskılanan ons altın, son dönemde Fed'in politika değişimi algısının piyasalarda önem kazanması ve piyasanın aynı 2008-2014 benzeri kötü veri-iyi piyasa moduna geçmesi, yani resesyon beklentileri sebebiyle ve ekonomik aktivitenin daralma riski sebebiyle Fed'in vites küçültüp sonra da en geç mart-mayıs gibi duracağı, hatta 2023 sonunda faiz indirimine gidebileceği beklentileri piyasalarda fiyatlandıkça ons altında da birikmiş enerjinin yukarı yönlü potansiyel gösterdiğini izliyoruz.

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'ALTININ BİR MÜDDET DAHA YÜKSELMESİ MÜMKÜN GÖRÜNÜYOR'

Son gelen ABD enflasyon verisi de Fed'e dair algıyı destekleyince piyasada oluşan bu iyimserliğin, özellikle altını baskılayan iki majör grafikte aşağı yönlü etkisi de hesaba katıldığında altının yukarı yönlü hareketinin bir müddet daha devam etmesi mümkün görünüyor. Bu hareket güvenli limandan daha ziyade iki sebebe dayanıyor. Birincisi çok birikmiş bir enerji vardı, 1600-1700 bandı içinde 50 aylık ortalama civarında ciddi potansiyel biriktiren altının yukarı yönlü hareket göstermesi sürpriz değildi. İkinci olarak da genel emtia hareketi olarak yukarı hareket oluşan altının katıldığını görüyoruz. 14-15 Aralık tarihinde Fed ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantılarında merkez bankalarına dair algı değişmedikçe, tekrar şahin duruş olgusu piyasaya hakim olmadıkça global piyasalarda devam edebilecek iyimserliğin altın üzerinde yukarı yönlü potansiyel etkisi olabilir.

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'GRAM ALTINDA 1000 LİRA ALTINA HER ÇEKİLME ALIM FIRSATI'

Teknik olarak hareketin devamı için 1750-1775 üzerinde kaldıkça, 1800 pivot üzerinde kuvvet kazandıkça hareketin tekrar 1900-2080 bölgesine gitmesi mümkün olabilir. Ama 1700 desteğinin altına tekrar geçiyorsa 1650 civarını test etmeye başlıyorsa ons altın hareketini de sorgulamak gerekecektir. Bu hareketin gram altına etkisi de 1068 lira ile rekor olarak geldi. Hareket 1050 lira üzerinde kaldıkça 1075-1100 liralara kadar potansiyel taşıyabilir ons altındaki harekete göre, dolar sabit kalsa bile. Ama stratejik olarak bakarsak kısa ve orta vadede 1000 lira pivot seviyenin her altına çekilme kademeli olarak alım fırsatı olduğunu gösterdi. Aşağı geri çekilmeler kademeli olarak alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam etmeli."

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ABD'DE ENFLASYON FRENE BASTI

ABD’de enflasyonun beklenenden düşük gelmesiyle piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışını yavaşlatması beklentisi yükseldi. Daha düşük bir faizi fiyatlayan piyasalarda dolar endeksi geçen hafta yüzde 3’ten fazla geriledi. Euro/dolar paritesi ise endeks ve tahvil faizlerinde yaşanan hızlı geri çekilme ile son 3 ayın zirvesine çıktı. Ancak dolar endeksi haftanın ikinci gününde yeniden yükselişe geçerken, ons altında ise geri çekilme yaşanıyor. Doların düşüşünü durduran açıklama ise Fed yetkilisinden geldi. Enflasyon verisinin ardından açıklama yapan Fed yöneticisi Christopher Waller, faiz artışlarının gelecek toplantılarda da devam edeceğini ve bu süreçte daha çok yolları olduğunu belirtti.

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