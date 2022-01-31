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Son dakika: Altın fiyatlarında kritik seviye dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

31.01.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pazartesi günü altın fiyatları konusundaki araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Gram altın fiyatı üzerinde etkili olan ons altın fiyatı Fed’in faiz kararı sonrası sert düşüş yaşadı. Karar sonrası altın gram fiyatı küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti. Bu hafta altın fiyatları ne kadar? Gram altının seyriyle ilgili uzman isimlerden yorumlar geldi. 31 Ocak gram altın fiyatı ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Altın fiyatlarında kritik seviye dedi ve açıkladı: Değer kaybı hızlanabilir!

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları haftanın ilk işlem gününde yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. "Gram altın ne kadar? Altın alım satım için doğru zaman mı? 31 Ocak Pazartesi altın fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt ararken analistlerden uyarılar ve tahminler peş peşe geldi. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk FOMC toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi sabit bırakırken Mart ayında varlık alımlarının sonlandırılmasının ardından politika faizinin artırılacağı sinyalini verdi.

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Enflasyonun uzun vadede yüzde 2 olan hedef seviyesinin oldukça üzerinde olması ve istihdam piyasasındaki güçlü görünümün koruması nedeniyle politika faizinin yakında yükseltilmesinin uygun olacağı ifade edilen karar metninde, merkez bankasının bilançosunun daraltılması sürecine faiz artışının ardından başlanabileceği belirtildi.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamada para politikasının gidişatının ekonomik gelişmeler doğrultusunda şekilleneceğini ifade ederken Mart toplantısında faizi artırma niyetinde olduklarını ve bunu yapmak için uygun koşulların oluştuğunu belirtti.

ONS ALTIN

Ons altın, Fed'den gelen açıklamalar sonrasında ABD doları endeksinin 1,5 yılın en yüksek seviyesini görmesiyle sert bir düşüş yaşadı. 1800 doların altına gerileyen ons altın geçen haftayı yüzde 2’den fazla değer kaybı ile kapattı. Ons altın yeni haftada 1778 doları görmesinin ardından sabah 08.00’de 1786 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

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Geçtiğimiz hafta küresel altın fiyatları ve dolar/TL kurunun 13,60’ın üzerine çıkmasıyla 805 lirayı görmüştü. Ancak Fed açıklamaları sonrasında dolar kurundaki yükselişe rağmen küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip eden gram altın, haftayı 789 liradan kapattı. Yeni haftaya da küresel altın fiyatlarının etkisiyle düşüşle başlayan gram altın 777 TL seviyesinde işlem görüyor.

ALTIN FİYATI İÇİN KRİTİK SEVİYE

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Piyasa Analisti Christopher Lewis önemli bir destek olan 1750 dolar seviyesine bakılmasını belirtirken, bu seviyenin kırılması halinde sarı metalin değer kaybının hızlanacağını ifade etti.

“KISA VADEDE BİR ARALIKTA SIKIŞTI”

Analist, altının yukarı yönde görülen genel konsolidasyona devam edebileceğini ifade ederken, “Ancak kısa vadeli bir grafikte alım satım yapmaktan ve yukarı doğru hareket etmekten daha iyi olacaksınız” dedi. Ayrıca altın fiyatlarında günlük hatta saatlik olarak çok fazla oynaklık olduğunu kaydeden Christopher Lewis, bu noktada doların gücünü anımsatarak şunları dile getirdi:

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“Durum böyle olduğu sürece, altın piyasası dağınık bir yer olacak. Sarı metal en iyi koşullar altında çok oynaktır, bu nedenle dolar endeksi ile neler olup bittiğinin ve tabii ki Amerika’daki faiz oranlarının çok farkında olmanız gerekiyor. Faiz oranları yükseldikçe, bu genellikle altını çok daha az çekici hale getiriyor.”

Traderlar bir yandan enflasyon, diğer yandan Federal Rezerv hakkında ne yapacaklarını kestirmeye çalışırken analist, altının kısa vadede bir aralıkta sıkışıp kaldığını belirterek, “Durum böyle olduğu sürece altının ciddi bir hamle yapması zor olacak. Genel olarak, muhtemelen daha çok dağınık bir (ileri, geri) dalgalı piyasaya baktığımızı düşünüyorum” dedi.


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gram altın
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