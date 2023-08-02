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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

02.08.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Ağustos 2023 anlık altın fiyatları tüm yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatı üzerinde etkisini sürdürüyor. Kapalıçarşı alış-satış verileri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafında anlık olarak takip ediliyor. Peki, Bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum ve anlık gelişmeler tüm yatırımcıların gündeminde. Altın alıp satmak isteyenler canlı altın fiyatlarını güncel olarak araştırıyorlar. İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.690,37 satış: 1.690,70

20 Kasım 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.769,00 satış: 2.803,00

Uzmandan çok kritik açıklama! Gram altın için tarih verdi: Rekor seviyeyi işaret etti!

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış: 5.537,00 satış: 5.607,00

altınlar karışık

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 10.903,74 satış: 11.121,15

altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.066,00 satış: 11.162,00

gram ceyrek altın

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