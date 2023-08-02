SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum ve anlık gelişmeler tüm yatırımcıların gündeminde. Altın alıp satmak isteyenler canlı altın fiyatlarını güncel olarak araştırıyorlar. İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı alış: 1.690,37 satış: 1.690,70

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın fiyatı alış: 2.769,00 satış: 2.803,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın fiyatı alış: 5.537,00 satış: 5.607,00

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın fiyatı alış: 10.903,74 satış: 11.121,15

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.066,00 satış: 11.162,00



