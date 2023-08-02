SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son durum ve anlık gelişmeler tüm yatırımcıların gündeminde. Altın alıp satmak isteyenler canlı altın fiyatlarını güncel olarak araştırıyorlar. İç ve dış piyasadan etkilenen altın ve döviz kurundaki değişimler haftanın üçüncü işlem gününde de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda bugün gram altın ne kadar oldu, kaç TL? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2 Ağustos 2023 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları...
Gram altın fiyatı alış: 1.690,37 satış: 1.690,70
Çeyrek altın fiyatı alış: 2.769,00 satış: 2.803,00
Yarım altın fiyatı alış: 5.537,00 satış: 5.607,00
Tam altın fiyatı alış: 10.903,74 satış: 11.121,15
Cumhuriyet altın fiyatı alış: 11.066,00 satış: 11.162,00