Son dakika altın fiyatları son durum! Çeyrek, yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe

Altın fiyatları ne kadar? 31 Mart Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş; ons altın, gram altın ve dolar yatırımı yapmak isteyenler için her düşüşün bir alım fırsatı olduğunu ifade etti. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek, yarım, tam, gram, altın fiyatı ne kadar? 31 Mart 2022 Perşembe gününün güncel fiyat listesi haberimizde...
31 Mart Perşembe günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Gram altın alış: 907,30 TL
Gram altın satış: 907,52 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.890,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 5.949,00 TL
Yarım altın alış: 2.949,00 TL
Yarım altın satış: 2.984,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.474,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.491,00 TL
Tam altın alış: 5.886,00 TL
Tam altın satış: 5.945,00 TL
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