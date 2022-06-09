Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha yolda

Son dakika: Döviz kuru ve petrol fiyatındaki artışlar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.Petrol fiyatları 125 dolara kadar yükseldi.Petrol fiyatlarındaki yükseliş LPG ve benzin fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de (Otogaz) en az 50 kuruş zam bekleniyor. Petrol ve döviz kuru artışı benzin fiyatlarına da zam olarak yansıması bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Çin'de salgın tedbirlerinin kaldırılması ve üretimin yetersiz kalacağı endişeleriyle 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Brent petrol de 124 dolar seviyesine yükseldi, ABD ham petrolü ise 122 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre ham petrol stokları mart başından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Öte yandan EIA, bu yıla ilişkin Brent ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

SON DAKİKA: AKARYAKITTA ZAMLI FİYATLAR

LPG fiyatları İstanbul Anadolu Yakası'nda 11.61 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

Zam sonrasında İstanbul Anadolu Yakası'nda 12.11 TL, İstanbul Avrupa Yakası'nda 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.

YÜZDE 200'ÜN ÜZERİNDE ZAM

Gece yarısı motorine gelen 1,95 TL'lik zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 25.94'ten 27.89'a, Ankara ve İzmir'de ise 26.06'dan 28.01'e çıktı. Son zamla birlikte motorine uygulanan zam oranı yıllık yüzde 286'yı buldu.

Son 7 ayda benzine uygulanan zam oranı da yüzde 200'ü geçti. Güncel rakamlarla, benzinin litresi yaklaşık olarak İstanbul'da 26,23 TL'ye, Ankara'da 26,34 TL'ye, İzmir'de 26,35 TL'ye satılıyor.

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/son-dakika-rekora-kosuyor-200-i-gececek-depoyu-fullemek-artik-cok-zor-benzin-ve-motorine-bir-zam-daha/443354/

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS İNDİRİM VE ZAMMI HALA DUYURMUYOR

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

