FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam geliyor, akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam geliyor, akaryakıt fiyatları...

26.05.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Yüksek akaryakıt fiyatları araç sahiplerini ve ulaşım sektörünü zorlarken, motorine bir büyük zam haberi daha geldi. Gelecek zamla birlikte motorin fiyatının 23 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük zam geliyor, akaryakıt fiyatları...

Son dakika: Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Yükselen dolar kuru ve brent petroldeki yüksek seyir pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere LPG'ye 36 kuruş zam beklentisinin ardından bir kötü haber de motorinden geldi.

MOTORİN 23 LİRAYI AŞACAK

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre perşembe geceden itibaren motorine de büyük bir zam geleceği öğrenildi. Gelecek zammın 1 lira 20 kuruş civarında olması bekleniyor. Yapılacak yeni zamla birlikte motorinin fiyatı İstanbul'da 22.10 liradan 23.30 lira seviyesine çıkacak.

Son olarak 21 Mayıs Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,02 fiyat indirim meydana gelmiş, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansımıştı.

Asgari ücrete zamda son dakika gelişmesi! Gözler Temmuz ayına çevrilmişken AK Parti'den açıklama geldiAsgari ücrete zamda son dakika gelişmesi! Gözler Temmuz ayına çevrilmişken AK Parti'den açıklama geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...
Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!Yüksek kiraya çözüm için yeni düzenleme!
Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin!Gram altın için 2 dev kurumdan yeni tahmin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
MUTLU SONA DOĞRU..
ohhh ohhhh
hamdolsun

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Şeker fiyatları arttı! Bir zam daha geliyor...

Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Asgari ücrete zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı

Sokakta yürürken görünce deliye döndü! Silahına sarıldı

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Survivor'dan elenen Seda'dan olay yaratan açıklama! "Açlık yok, arkada mangallar yanıyor"

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Ehliyette yeni dönem! MEB duyurdu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Kendi balayını kaçırdı! ''Bir suçlu gibi hissettim!''

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

Göğüsleri o kadar büyük ki 22 yaşında bastonla yürüyor!

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

2022 modasının gözdesi en iyi bralet markaları ve modelleri

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

Kanser tedavisinde çığır açan gelişme: İlk kez insanda denendi

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

''Çirkin bir kadın olacaksın!'' diyen babasıyla tekrar buluştu

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Ses donanımıyla keyifli anlar yaşatan kablosuz kulaklıklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.