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SON DAKİKA | Araç sahiplerini sevindirecek haber! Akaryakıtta beklenen indirim geldi... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

15.11.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti. Özellikle geçtiğimiz ay peş peşe gelen zamların ardından bir süredir sessiz seyreden akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşandı. Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen indirim bu geceden itibaren pompaya yansıdı. Araç sahiplerini sevindiren bu gelişmeye göre motorin fiyatlarına 1.56 kuruş indirim geldi. İşte son indirimin ardından güncel fiyatlar...

SON DAKİKA | Araç sahiplerini sevindirecek haber! Akaryakıtta beklenen indirim geldi... İşte güncel motorin ve benzin fiyatları

Son dakika haberi: Brent petroldeki fiyat değişimleri ile döviz kurundaki dalgalanmalar, gözleri bir kez daha akaryakıta çevirdi. Geçtiğimiz ekim ayında peş peşe gelen zamların ardından bir süredir sessiz seyreden akaryakıt fiyatlarında bugün sevindiren bir gelişme yaşandı.

İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

15 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen 1.56 TL'lik motorin indirimi tabelaya yansıdı. Yapılan indirim sonrası İstanbul'da motorin fiyatları 25 liranın altına geriledi.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 22,70 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 22,69 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 22,84 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

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