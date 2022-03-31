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Son dakika: Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

31.03.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 31 Mart itibarıyla motorine indirim geldi. EPGİS'in indirim ve zam haberlerini duyurmayı bırakmasıyla araç sahipleri son fiyatları araştırmaya başladı. Brent Petrol fiyatında yaşanan düşüş ise motorin fiyatlarına yansıdı. Son olarak gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 89 kuruş indirim yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki motorin fiyatları...

Son dakika: Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Brent Petrol fiyatlarında artış yaşandı. İstanbul'daki tarihi Rusya-Ukrayna görüşmesinin olumlu geçmesinin ardından petrol fiyatları aşağı yönde seyretti. Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. 30 Mart'ta motorine yapılan 1,55'lik indirimin ardından 31 Mart'ta da 89 kuruşluk indirim geldi. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

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İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE FİYATLAR

Motorine yapılan indirimin ardından İstanbul'da fiyatlar 22,06 liradan 21,17 liraya düştü. Ankara'da 22,14'ten 21,25 liraya, İzmir'de ise 22,15 liradan 21,27'ye düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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