SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET | Evlisi, bekarı, genci, yaşlısı tüm gözler 2024 Ocak asgari ücret zammında! Merakla beklenen toplantı başladı, işte o rakam...

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor! Bekarı, genci, evlisi, bekarı, yaşlısı herkes Ocak asgari ücret zammıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İki senedir ara zam şeklinde güncellenen asgari ücret, 2024 itibarıyla tek seferlik güncellenecek. Asgari ücret ne kadar olacak? Masaya gelen tüm rakamlardan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da refah payını devreye sokması bekleniyor. Kritik toplantı başladı!

ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! NEFESLER TUTULDU, ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem TÜRK-İŞ hem TİSK hem de hükümet yetkililerini Ankara'ya davet etti. Tarafların anlaşması durumunda asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Asgari ücret işçi ve işveren taraflarının istediği rakam ile hükümetin teklifi sonucu belirlenecek.

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLUR MU? EN AZ 500 TL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği refah payının en az 500 TL en fazla 1000 TL olduğu da Ankara'dan gelen bilgiler arasında! Mevcutta 11.402 TL olan asgari ücrete %40 zam gelirse yeni tutar 15.962 TL olacak. Eğer %45'lik bir zam yapılırsa tutar 16.532 TL olacak. Yüzde 50'lik bir zam gelirse tutar 17 bin 103 TL olacak.

ANKARA'DA ASGARİ ÜCRET TRAFİĞİ

Zam kararının netleşmesinden dakikalar önce kritik bir görüşme gerçekleşmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'la bir araya geldi. Türk-İş Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bakan Işıkhan "İstişareler devam ediyor, netleşince açıklama yapacağız" demişti.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY: 30 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da görüşme sonrası yaptığı açıklamada "Rakamı şimdi söyleyeceğiz. Uzlaşırsak masada gidip otururuz 8 milyonu ilgilendiriyor. Çoluk çocuk 30 milyonu ilgilendiriyor. Toplumu memnun edecek bir rakam olursa deriz ki varız" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU PAZARLIK MASASINDAYDI

Günlerdir devam eden asgari ücret pazarlığında bugüne kadar Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki kez bir araya gelmişti. Toplantılarda bir rakamın masaya gelmediği belirtilse de kulisler hareketlenmişti.

İKİ SEÇENEK GÜNDEMDEYDİ

Ankara'daki asgari ücret trafiğinde 16 bin 500 TL ile 17 bin 500 TL arasındaki rakamlar öne çıkmıştı.

2024'TE BİR KEZ ZAM YAPILACAK

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda 2024 yılında asgari ücrete bir kez zam yapılacağının altı çizilmiş, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği vurgulanmıştı.







