Son dakika | Asgari ücret, EYT konuşulurken dikkat çeken uyarı! Banka promosyonunda bunu bilen çok az... Promosyon ödemeleri geri istenebilir

Son dakika: Emekli vatandaşların maaşlarını kendi tarafına çekebilmek için bankaların promosyon yarışı sürüyor. Son günlerde ise banka promosyonları ile ilgili bir soru öne çıkıyor. 'Banka promosyonunda iade istenebilir mi? sorusu emekli vatandaşlar tarafından gündemde. Konuyla ilgili emekli maaşlarını taşıyacak olan vatandaşlara kritik bir uyarı yapıldı. Promosyon ödemesi alınan banka, ödenen promosyon ücretinin iadesini talep edebiliyor. Peki bunu engellemek için ne yapmak lazım? İşte son dakika promosyon ödemesi haberinin detayları...

Kamu ve özel bankaların güncellemeye gittiği promosyon teklifleri, emekli vatandaşları kendileri için en cazip teklifleri sunan kuruma yönlendirdi. Ancak dikkat edilmesi gereken ve az bilinen bir gerçek var. Promosyon aldığınız banka ödenen promosyon ücretinin iadesini talep edebilir. Peki iadeyi önlemek için ne yapılmalı?

Konuyla ilgili Tüketici Konfederasyonu Başkanvekili Av. İbrahim Güllü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Promosyonları alırken tüketicilerimizin imzalamış oldukları sözleşmeleri mutlaka iyi incelemeleri gerekli. Acaba promosyon verirken banka diğer bankacılık işlemleri ile ilgili olarak mevduat sahibine, mudisine, promosyon alan tüketiciye ekstra maliyetler çıkarıyor mu. Bunların çok iyi incelenmesi önemli.

SON DAKİKA: MÜŞTERİNİN VEFATI HALİNDE BANKA ÖDEDİĞİ PROMOSYONU İADE İSTEYEBİLİR! PEKİ NE YAPMALI?

Normal şartlarda biliyorsunuz promosyonlar belli bir süreyle belli bir bedel karşılığı olarak, yani mirasçılar eğer o bankada parayı tutmaya devam ederlerse o ayrı bir olay. Yani mirasçılıktan kaynaklı maaş almaları söz konusu ise bu devam edebilir. Ama vefat halinde emekli maaşı ve maaşlar alınamayacağı için dolayısıyla bankanın bu konuda geri iade talep etme hakkı var. Ama tüketici bunu 'ölüm anında dahi bu promosyon iade edilmez' şeklinde bir hükümle desteklerse tüketicinin lehine olduğu için sözleşmedeki bu hak geçerli kabul edilir.

Hangi maddeyse bunu mutlaka bankaya bildirmelerinde fayda var. 'Ben, her ne kadar bunu imzalamış olsam da bu hüküm benim aleyhime olduğu için bunu kabul etmiyorum' şeklinde mutlaka bir itirazda bulunmalarında fayda var. Çünkü itiraz edilmediği takdirde bu uygulama güncellenir, dolayısıyla da kabul etmiş gibi algılanır."

