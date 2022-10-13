Son dakika: Asgari ücret için bir açıklama daha! Bakan Bilgin'den heyecan yaratan sözler: 'Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim...'

Son dakika asgari ücret haberi: Vatandaşlar yetkililerden gelecek açıklamalara odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması yaptı.

SON DAKİKA: BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, 'Aralık'ta asgari ücret komisyonunun alacağı kararla emekçinin üzerindeki tahribatı ortadan kaldıracağız' dedi.

KAMUOYUNDA DOLAŞAN RAKAMLAR

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamuoyunda dolaşan rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da şüreçlerden habersiz."



