SON DAKİKA | Asgari ücret için iki taksit iddiası! İlk kez gündeme geldi, canlı yayında rakam vererek açıkladı: 'İş dünyası da istiyor'

Son dakika asgari ücret haberi: 'Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?' soruları gündemden düşmezken gelen açıklamalar ve tahminler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bununla beraber hükümet, asgari ücret 2023 zammı için çalışmalara hız verirken ekonomistlerden de tahminler gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak, tahmini yüzde kaç zam gelecek? İşte Ocak 2023 asgari ücret zam tahminleri...

Gazeteci Cüneyt Özdemir, YouTube kanalından yaptığı programda asgari ücrete yapılacak zammı ekonomist Şeref Oğuz ile birlikte değerlendirdi. Oğuz, asgari ücrete zamla ilgili enflasyonun düşürülerek, yılda iki kez zam verilebileceğini söyledi. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

Ekonomist Şeref Oğuz'un açıklamaları şöyle:

'Enflasyon düşmeye mi başladı? Enflasyonun doğası gereği geçen sene aralık ayında yüzde 13,6 gibi dev bir rakam vardı. O endeksi terk edecek. O endeksi terk edeceği zaman yerine ne koyacağımızı geçen ay tartıştık. Hatta hükümette, bir kararla 3'ten fazla koymayın çıkanların yerine ve bize düşürülmüş bir enflasyon lazım. Ne için lazım; biz seçmene söz verdik asgari ücreti enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Asgari ücrete enflasyonun üzerinde zam yapmak için de enflasyonun bir şekilde durdurulması lazım. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı'nın 'zirve' yapacak dedikleri nokta kasım ayı olarak tasarlandı. Kuru baskı altında ÜFE'yi de aşağıya çekmiş olursunuz nitekim öyle de oldu. Yüzde 157 olan ÜFE yüzde 136'ya düşürüldü. Nasıl düşürüldü? Normalde 0,74 gibi küçük bir zam geldi. Geçen yılın yüksek zamları çıkınca burada durdu. Enflasyonun bir sonraki aşamasında çok daha dramatik düşüşüne şahit olacağız. Çünkü yüzde eğer 65'e bile indirilirse asgari ücreti 9 bin liraya çıkarmak zorunluğu var. Cumhurbaşkanı'nın verdiği söz üzerine. Gerçi her ne kadar bugün asgari ücretle ilgili tartışmalar yüzde 40 mı olsun? 50 mi olsun? üzerine son sözü yine Cumhurbaşkanı'nın söyleyeceğini biliyoruz.

'İŞ DÜNYASI DA İSTİYOR'

İş dünyası da diyor ki; asgari ücreti bir anda artırmayın, mayısa doğru marta doğru yapın biz de işçi çıkarmak zorunda kalmayalım. Zaten sırtımızda yüzde 36'lık külfet varken bir de asgari ücretin getireceği maliyetleri koymayalım. Yani asgari ücretliyi korurken, asgari ücretin maliyetinden de bizi koruyun ki ekmek teknemiz devamlı olabilsin.'



