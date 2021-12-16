Son dakika: Asgari ücret için kritik detay! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi...

Asgari ücretle ilgili son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantıya hazırlanıyor. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası asgari ücretin hem işçivi hem de işvereni memnun edecek seviyede olması bekleniyor. Komisyonun bu hafta 4. toplantısını yaparak merakla beklenen rakamı açıklaması bekleniyor.

Öte yandan gözler asgari ücretin belirleneceği son toplantıya çevrilmişken, Beştepe'de de yeni gelişmeler yaşanıyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

PRİMDE İNDİRİM TALEBİ

İşçi ve işveren temsilcileri çalışanın eline geçen net ücretin artması için sosyal güvenlik primi işçi payında indirim yapılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını talep ediyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÜSTLENECEK

Gelen bilgilere göre konuyla ilgili Hazine'ye maliyet yaratan unsurların olduğu belirtildi. Yaşam maliyeti konusunda komisyonda uzlaşılan rakam ağır işlerde çalışan asgari ücretli için 3 bin 576 lira. Bunun üzerine asgari ücretteki SGK işçi priminin 5 puanlık bölümünü Hazine'nin üstlenmesi konusunda işçi ve işveren mutabık kaldı.

Yine gelir vergisi ilk diliminin asgari ücretin brütü tutarına yükseltilmesi konusunda da işçi ve işveren arasında bir mutabakat var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA PAYLAŞILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete ilişkin yapılan görüşmelerle ilgili son noktayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la paylaşması bekleniyor. Bu görüşmenin ardından nihai kararın kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

İŞÇİ VE İŞVEREN ARASINDAKİ ANLAŞMA AKTARILMIŞTI

Dünkü haberlerde primle ilgili düşünülen düzenlemelere yönelik de çalışmalar yer almıştı. Buna göre milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştığı aktarıldı.

PRİM KATSAYISI İLE KESİNTİ DE AYNI ORANDA DÜŞECEKTİ

Edinilen bilgiye göre hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.

GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRETLİ 250 TL DAHA FAZLA KAZANACAK

Asgari ücrete yüzde 35-40 arasında zam yapıldığı taktirde asgari ücretli çalışanın cebine ayda net 250 lira fazla para girecek. İşverenlerin de işletme maliyeti düşecek. İşçilerin eline 4 bin lira ücret geçmesi için primlerin indirilmesi haricinde, vergi dilimi ve vergi matrahında değişiklik yapılması, işsizlik Fonu'ndan istifade edilmesi gibi formüller üzerinde de çalışılıyor.