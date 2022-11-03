FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

SON DAKİKA | Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

03.11.2022 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika asgari ücret ve EYT haberi: Milyonların gözü kulağı EYT ve asgari ücret zammında. Milyonlarca çalışan 2023 maaşını ve emeklilik durumunu merak ediyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla heyecan daha da arttı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında asgari ücret ve EYT ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en önemlisi' vurgusu ise dikkat çekti. İşte 2023 asgari ücreti ve EYT ile ilgili son gelişmeler...

SON DAKİKA | Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Son dakika: 2023 yılında asgari ücret ne kadar olacak? EYT'de son gelişmeler neler? Milyonlarca aile bu iki kritik sorunun yanıtını arıyor. Asgari ücrette kulis bilgileri 8 bin 500 ile 10 bin lira arasında değişiyor. Bu kapsamda son sözü söylemesi için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çevrildi. Aralık ayının sonunda duyurulması beklenen asgari ücretle ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, asgari ücret, EYT ve sözleşmeliler için ortak bir cevap verdi.

para3

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT, sözleşmeliler ve 2023 asgari ücret zammıyla ilgili yaptığı o açıklama;

Şu anda Vedat Bey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunların en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler, gerek EYT, arka arkaya... 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız.

iStock-991115098

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed'in faiz kararı sonrası gram altında hareketlilikFed'in faiz kararı sonrası gram altında hareketlilik
SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...
4B’li çalışan yüz binleri ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı4B’li çalışan yüz binleri ilgilendiriyor! Sözleşmeliye kadro için geri sayım başladı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zam oranı

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Marmaray'da panik anları! Yolcular dışarı çıkarıldı... "Derhal peronları terk edin" anonsunun sebebi belli oldu

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Dünyanın merakla beklediği gelişme! Fed faiz kararını açıkladı

Fiyatı durduğu yerde zamlanıyor! Vatandaş sonunda isyan etti

Fiyatı durduğu yerde zamlanıyor! Vatandaş sonunda isyan etti

Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor!

Orta sınıfa özel 100 bin ucuz konut geliyor!

'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber!

'Keşke araba alsaydım' diyenleri üzecek haber!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Duş alırken bir anda kör kalabilirsiniz

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız ürünleri sizin için seçtik! Fırsatı kaçırmayın, acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.