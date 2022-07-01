FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Asgari ücret yönetmeliğinde flaş değişiklik! 1 Temmuz'dan itibaren...

Son dakika: Asgari ücret yönetmeliğinde flaş değişiklik! 1 Temmuz'dan itibaren...

01.07.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle, yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Asgari ücret yönetmeliğinde flaş değişiklik! 1 Temmuz'dan itibaren...

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılmıştı. İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücret rakamını İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

6 BİN 391 LİRA TEKLİFİ

İkinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrasında TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrette ara zam tekliflerini ilettiklerini belirterek, "İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" açıklamasında bulundu.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Irgat, bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret açıklandı mı? Temmuz 2022 asgari ücret ne kadar oldu?Asgari ücret açıklandı mı? Temmuz 2022 asgari ücret ne kadar oldu?
Motorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldiMotorin fiyatına iki gün üst üste indirim geldi
Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklamaAdana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret asgari ücret 2022
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

Ataşehir'de tepki çeken görüntüler! Parkta güpegündüz seviştiler

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

NATO Zirvesi sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Asgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi

Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...

Asgari ücretliler nefesini tuttu! Üç senaryo...

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Temmuz'da değişecek

Kredi kartı kullananlar dikkat! 1 Temmuz'da değişecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Ormanlık alanda çıplak halde ağaca bağlı bulundu

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.