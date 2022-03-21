SON DAKİKA | Asgari ücrete ikinci zam geliyor mu? Bakan Bilgin'den açıklama

Son dakika haberi: Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücretin yeniden artacağına dair haberler gündeme gelmesiyle birlikte peş peşe açıklamalar gelmeye başladı. Asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti. "Asgari ücrete yeni zam mı gelecek?" sorusuna cevap aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine dair ilişkin çıkan iddialara açıklama geldi.

Bilgin, 'Asgari ücret aralıkta belirlenir. tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir' ifadelerini kullanırken, 3600 ek gösterge için ise seçimlerin beklenmeyeceğini belirterek, teknik çalışmaların mayısta bitirilip kamuoyuna sunulacağını aktardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe’nin sorularını yanıtlayan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili hangi aşamada olduklarını ve asgari ücrete yeni bir artış yapılıp yapılmayacağına yönelik soruyu cevaplandırdı. İşte haberin detayları...

3600 EK GÖSTERGEDE HANGİ AŞAMADAYIZ?

Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir.

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR OLURSA DEĞERLENDİRİLİR"

Bakan Bilgin, "Asgari ücret tekrar gözden geçirilecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



