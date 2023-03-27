Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Emekli zammı sonrası milyonların gözü oradaydı... En net 'zam' açıklaması

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret haberiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin net bir mesaj verdi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi sonrası "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusunu akıllara getirdi. Son asgari ücret zammını duyururken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle de gözler yeni bir zam haberine çevrilmişti.

ERDOĞAN MAYIS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralık ayında asgari ücrete zam geldiğini duyururken mayıs ayını işaret ederek "Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette yeni bir düzenleme daha yapabiliriz" diye konuşmuştu.

BAKAN BİLGİN SON NOKTAYI KOYDU

Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili net açıklama geldi. Asgari ücrete zam beklenmediğini belirten Bilgin, "olağanüstü bir durum" olması durumunda zammın düşünülebileceğini ifade etti.

"ZAM GELMEYECEKTİR"

Bilgin'in konuyla ilgili açıklamasında yer verdiği ifadeler şöyle:

"Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir. Enflasyonun yüzde 20'lere gerilere düştüğü bir ortam var." dedi.