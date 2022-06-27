Son dakika: Asgari ücrete zamda flaş gelişme

Son dakika haberine göre, asgari ücrete zam için flaş bir gelişme yaşandı. TİSK, "Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız" dedi.

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız."

