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Son dakika: Asgari ücrete zamda flaş gelişme

27.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücret ara zam için milyonlarca çalışan gelecek açıklamaları takip ediyor. Son olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK), asgari ücret ara zammına ilişkin flaş bir açıklama yapıldı. TİSK'ten yapılan açıklamada, "Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız" denildi.

Son dakika: Asgari ücrete zamda flaş gelişme

Son dakika haberine göre, asgari ücrete zam için flaş bir gelişme yaşandı. TİSK, "Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız" dedi.

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Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak toplantıda masada olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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