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Son dakika | Asgari ücrette 250 lira ekstra artış: Asgari ücret ne zaman belli oluyor? kritik detay!

15.12.2021 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm Türkiye, asgari ücretin ne kadar olacağını yakından takip ediyor. 4 bin TL limiti konuşulurken SGK primleri üzerinden beş puanlık bir indirim de gündemde. İşçi ve işveren mutabakata varırsa yeni düzenleme asgari ücrete 250 liralık katkı sağlayabilir. İşte asgari ücret konusundaki son dakika gelişmeleri...

Son dakika | Asgari ücrette 250 lira ekstra artış: Asgari ücret ne zaman belli oluyor? kritik detay!

Milyonlarca insanın merakla ettiği "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusunun cevabı beklenirken, gelen bilgilere göre, SGK primlerinde yapılacak indirimle ekstra artış gündemde. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işçi ve işveren yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata vardı. 5 puanlık indirim gündemde. Bu düzenleme asgari ücrete 250 liralık katkı sağlayacak.

GÖZLER SON GÖRÜŞMEDE

Asgari ücrette yapılan üç toplantının ardından gözler kararın açıklanacağı son görüşmeye çevrildi. Asgari ücrette vergi dilimi ile matrahlarda değişiklik yapılması, Sosyal Güvenlik Kurumu prim desteği gibi başlıklar üzerinde çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi diliminin düzeltilmesi, SGK işçi desteği, Asgari Geçim İndirimi başta olmak üzere taraflardan gelen bütün öneriler üzerinde duruyor. İşçi ve işveren, yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime yoğunlaştığı belirtiliyor. Bu düzenleme ücrete 250 liralık katkı sağlayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı asgari ücrete yönelik vergi indirimi başta olmak üzere yoğun bir mesai yürütüyor. İşçi ve işverenin yüzde 14 olan SGK primlerinin düşürülmesinde mutabakata varırken, çalışmaların da 5 puanlık indirime odaklandığı belirtiliyor. İşçinin cebine giren net asgari ücretin artmasını sağlayacak formüllerden birincisini 5 puanlık işçi sigorta primi indirimi oluşturuyor. İşçi payı olarak şu an yüzde 14 oranında sigorta primi kesiliyor. Beş puanlık indirimle asgari ücrete yüzde 35-40 artış varsayımı ile işçinin cebine giren aylık net ücret 250 lira artacak.

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İŞVEREN DESTEĞİ

TİSK ile Türk-İş arasında birinci vergi diliminin yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilmesi ve 5 yıldır uygulanan asgari ücret işveren desteğinin toplu iş sözleşmeli yerlerde yüzde 6 olarak uygulanması, toplu sözleşme olmayan yerlerde ise yüzde 3 olarak uygulanması taleplerinde de uzlaşma sağlandı. Bu düzenleme ile toplu sözleşme uygulanan yerlerde 300 lira, diğer iş yerlerinde 150 lira destek sağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İşçi Hazine ve Maliye Bakanlığı
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