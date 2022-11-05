Son dakika: Asgari ücrette 6 bin 96 lira detayı! Enflasyonla beraber belli oldu! Memur ve emekli maaşları da etkilenecek: 9 bin 109 lira ve 6 bin 77 lira...

Son dakika: TÜİK yıllık enflasyon rakamını yüzde 85,51 olarak açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda ise yüzde 3,54 oldu. Gözler asgari ücret, memur ve emekli maaşına çevrildi. Vatandaşlar merakla yapılacak zam oranlarını bekliyor. Peki tahminen asgari ücret ne kadar olur?

SON DAKİKA: İŞTE ŞİMDİKİ ENFLASYON RAKAMLARINA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Konuyla ilgili CNN Türk'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Şu an asgari ücret 5 bin 500 lira. Eğer ekim ayı enflasyonu üzerinde herhangi bir iyileştirme ilavesi yapılmadan çıplak olarak ele alacak olursak asgari ücretin 6 bin 96 liraya ulaştığını görebiliriz. Tabii ki burada kasım ve aralık ayında gelecek olan enflasyon rakamları da bu 6 bin 96 lira rakamın üzerine ilave edilecek."

SON DAKİKA: MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Asgari ücretle birlikte memur ve emekli maaşlarına da zam merak konusu olmaya devam ediyor. Özgür Kaya, memur ve emekliler için ise şunları söyledi:

"Memurumuzun en düşük maaşı şu an 9 bin 109 lira. Bu rakama ekim ayı enflasyonunu ilave ettiğimizde 10 bin lira seviyesine yükseldiğini görüyoruz. En düşük memur emeklimizin maaşı 6 bin 77 lira. Bu rakamın da 6 bin 797 liraya yükseldiğini görüyoruz. Yani ekim ayı enflasyon rakamına göre. 2000 yılı öncesinde SGK'dan emekli olan bir vatandaşımız 4 bin 687 liradan taban aylığı 5 bin 195 liraya yükselmiş olacak. Yine 2000 yılından önce Bağ-Kur emeklisinin en düşük maaşı 4 bin 197 liradan 4 bin 652 liraya yükselmiş olacak."

Kasım ve aralık ayı enflasyonu açıklandığında bu ücretler değişecek.