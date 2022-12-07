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SON DAKİKA: Asgari ücrette toplantı öncesi Türk-İş'ten ilk açıklama: Pazarlık 7 bin 785 sınırından başlayacak

07.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlar bugün başlayacak asgari ücret komisyonu toplantısını beklerken Türk-İş Başkan'ı Ergün Atalay'dan son dakika açıklaması geldi. 'Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı olan 7,785 TL. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır' diyen Türk-İş Başkanı Atalay, 'Bizden duymadıklarınıza itibar etmeyin. Beraber oturup konuşacağız, uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız' diye konuştu. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları...

SON DAKİKA: Asgari ücrette toplantı öncesi Türk-İş'ten ilk açıklama: Pazarlık 7 bin 785 sınırından başlayacak

Son dakika asgari ücret haberi... 'Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?' soruları gündemden düşmezken milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi Türk-İş'ten son dakika asgari ücret açıklaması geldi. Atalay, "Herkes bir rakam açıklıyor. Açlık sınırı 7 bin 785 lira. Pazarlık bu sınırdan başlayacak. Vergiyle ilgili düzenleme yapılmalı" dedi.

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş, bu toplantıdan önce Başkanlar Kurulu'nu topladı.

Konfederasyona üye 34 sendikanın yöneticilerinin katıldığı toplantıda, sendikaların asgari ücrete dair görüş ve talepleri alınıp, görüşmelerde izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.

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Toplantı sonrası Türk-İş Başkanı Atalay açıklama yaptı. Atalay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"MASAYA OTURACAĞIMIZ RAKAM AÇLIK SINIRI OLAN 7 BİN 785 TL"

“Biz bugüne kadar asgari ücret konuşmamaya gayret sarf ettik. Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil. Yüksek hakem kurulu adil değil. Bunlar 12 Eylül’den bize kalan sıkıntılı konular. 15 kişiden oluşuyor. Burada 5 kişiyiz. Razı gelmeyeceğimiz rakamın altına imza atmayız. Bugün masaya oturacağımız rakam açlık sınırı olan 7,785 TL. Bu bizim teklifimiz değildir. Açlık sınırıdır.

"ALIM GÜCÜ BAL GİBİ DÜŞTÜ"

Bizden duymadıklarınıza itibar etmeyin. Beraber oturup konuşacağız, uygun olmayan bir rakam olursa katılmayız. Durum bundan ibaret.

Alım gücü bal gibi düştü. Enflasyon da artmasın, asgari ücret de artmasın. Asgari ücrete zamlar konuşulmaya başladığında zamlar devam ediyor. Biz buna dikkat ediyoruz.

SİYASİ PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET YORUMU

Bizim dışımızda herkesin bir açıklaması var. Burada açıklaması gereken biziz ama duruyoruz. Onlar da kanaatlerini söylüyor, saygı duyuyorum. Ama söylemek kolay, söylediğini yerine getirmek lazım. TÜRK-İŞ bugüne kadar ne söylediyse ona uygun sözleşme imzalamıştır. 7,785 TL nedir? Bizim resmi maliyet hesabımız. Bizim elimizdeki veri herkesin elinde yok. En iyi biz biliyoruz."

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PATRONLAR ‘9 BİN TL’ DİYOR

Bloomberg HT’de yer alan haberde ise iş dünyası temsilcilerinin akıllarındaki asgari ücret rakamlar ortaya çıktı. İş dünyasının verdiği mesajlar genelde enflasyon oranında bir artışa işaret ediyor. Kasım ayı itibariyle 11 aylık enflasyonunun yüzde 62 seviyelerinde olduğu görülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentisi de yıl sonunda enflasyonun yüzde 65,2 olması yönünde. Bu rakamlar dikkate alındığında iş dünyasının 2023'te uygulanacak asgari ücrete ilişkin genel beklentisinin 9 bin TL civarında olduğu görülüyor.

İşte iş dünyasının aklındaki asgari ücret

  • TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: "Asgari ücret açıklanan yıllık enflasyonun üstüne bir miktar refah payı ilave edilerek artırılabilir."
  • Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel: "Asgari ücret resmi enflasyonun altında olmamalı."
  • Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Asgari ücreti 8 bin-8 bin 500 TL arasında bekliyoruz. Bu şekilde de gelmesi gerekiyor. Aksi durum çalışanların mutsuz olmasına neden olur. Bu durum iş barışına da yansıyor."
  • Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken: "Asgari ücret artışında yıllık enflasyon oranından Temmuz ayında yapılan ara zam çıkarılarak bir hesaplama yapılmalı. Asgari ücrette iş insanları için toplam maliyet de dikkate alınmalı."

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  • TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca: "Asgari ücrette artış enflasyon oranında olmalı."
  • TOBB Otomotiv Tedarik Sanayi Meclisi Başkanı Alper Kanca: "Asgari ücrette artış enflasyon oranında olmalı."
  • UTİKAD Başkan Yardımcısı Emre Eldener: "Asgari ücret 10 bin TL'nin altında olmayacaktır. Bizim beklentimiz asgari ücretin 10-12 bin TL arasında bir yerde kararlaştırılmasıdır."
  • Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: "Asgari ücrette seviyenin sürdürülebilir bir seviye olması önemli. Asgari ücrette tüketici fiyatlarına göre mi, yoksa üretici fiyatlarına göre mi hesaplama yapacağız. Bu zor bir karar."

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  • Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz: "Asgari ücret için mutfak enflasyonu dikkate alınmalı. Belirlenen seviye ihracat seferberliğine zarar vermeyecek bir seviye olmalı."
  • İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Savaş Malkoç: "Asgari ücrette artış enflasyon oranında olmalı ama burada iki taraf arasındaki dengenin de gözetilmesi gerekir."
  • İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe: "Açıklanan enflasyon rakamına yakın oranda bir artış uygun olacaktır."


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