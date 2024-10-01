Bakan Işıkhan merak edilen o soruyu cevapladı! Emekli aylıkları ile ilgili önemli açıklama: "Düzenleme yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı. Beştepe'deki Kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Işıkhan, sorulara şu cevapları verdi:

"BİR NETLİK YOK"

"2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusuna cevap verdi.

Bakan Işıkhan bir netlik olmadığını aktararak şu cümleleri kurdu:



"Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."

Çalışma saatleri ile ilgili de açıklama yapan Bakan Işıkhan, "Böyle bir çalışmamız yok" dedi.