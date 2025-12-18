SON DAKİKA| Bakan Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Atalay görüşüyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez bir araya gelecek. TÜRK-İŞ'in katılmadığı görüşmelerde 2026 asgari ücret zammı belli olacak. Nefeslerin tutulduğu zam görüşmelerinde son kararın ne olacağı merak ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TÜRK-İŞ masaya oturmayacağını günler öncesinden açıklamıştı. Son dakika gelişmesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay komisyonunun ikinci toplantısına dakikalar kala bir araya geldi.

Bakan Işıkhan ile Başkan Atalay'ın gerçekleştirdiği toplantıda ise konu asgari ücret zam oranı olduğu biliniyor.

ATALAY BUGÜN NE DEMİŞTİ?

Bugün Atalay ise asgari ücret görüşmeleri ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Atalay, asgari ücretin geçim ücreti haline geldiğini dile getirmiş, TÜRK-İŞ olarak komisyonda yer almalarına karşın asgari ücretin belirlenmesi noktasında bir yetkileri olmadığını kaydetmişti.

Atalay, toplantı ile ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz"