Son Dakika: Bakan Nebati "3 sebebi var" diyerek canlı yayında açıkladı! Enflasyon ne zaman düşecek?

Son dakika haberi: CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programına katılan ve canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomiye dair soruları yanıtlıyor. Bakan Nebati, enflasyonla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Peki, enflasyon ne zaman düşecek? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

ENFLASYON NE ZAMAN DÜŞECEK?

Enflasyon artık Türkiye'nin tek başına problemi değil, Avrupa'nın da değil. Dünyanın problemi. Özellikle Avrupa resesyona doğru gidiyor. ABD'de enflasyon sürekli tartışılır halde. Savaşla birlikte herkesin öngörüleri bozuldu. Enflasyondan uzak durmak mümkün değil. Türkiye'deki enflasyonun bir sebebi dışarıdan ithal edilen maliyet enflasyonuysa diğeri kurlardaki ani yükselişler. Üçüncü sebep de beklentilerdir. Beklentiler bozuldu. Bir tarafta salgın, sonrasında savaş... Birçok işletme stoklara girdi.

Enflasyon bizde çok yüksek hissedildi. Emtia ve petrol fiyatlarındaki sakinleşme enflasyon üzerindeki baskıyı azaltıyor. Enflasyonda sert frene basmıyoruz. Önce artış hızını azaltıyoruz. Aralık ayından itibaren baz etkisiyle enflasyon rakamlarında düşme göreceğiz.

Enflasyonun etkilediği grup daha çok dar gelirliler. Dar gelirlilerin daha az etkilenmesi için çalışıyoruz. Tedbirlerle gıda üretiminin maliyetini düşüreceğiz.

FİYAT ARTIŞLARI VE KİRALAR

Çok iddialı bir şey söyleyeyim. Geçen yıl yapılan denetim sayısı 120 bin. Bu yıl bugün itibarıyla yapılan denetimlerin sayısı 550 bin. Yıl sonuna kadar 1 milyon hedef koyduk. Bizim risk analiz genel müdürlüğümüz var, pasifti güçlendirdik. Gıdayla ilgili 350 binin üzerine mükellef tarandı, 106 bin riskli mükellef göründü. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor.

Bunlar, denetimlerin sıkılaşması ve fiyat davranışlarında bozukluğa sebep olan mükelleflerin tespit edilerek cezalandırılması anlamına geliyor. Önümüzdeki bu kış geçen kış gibi olmayacak, daha iyi bir kış olacak.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Dünyada 165 ülke faiz enstrümanını kullanıyor. Sizce merkez bankalarının kullandığı faiz oranları, manşet enflasyonun altında faiz kullanan ülke sayısı kaçtır? Sayı 132. "Faiz, enflasyonun üzerinde olmalı lazım" öğretisini reddediyoruz. Merkez bankalarının faiz artırımları enflasyon üzerindeki bir faiz artırımı değil. Enflasyonla mücadele biz faiz artırıyoruz dedikleri zaman 0.50'lik bir artışla yürüyorlar. Paradan para kazanmayı benim ülkemde yapma diyor. Biz onların yaptığını yapmaya başladık aslında.

Cumhurbaşkanımız 10 yıldır ben yeni bir dengeye getirmeye çalışıyorum diyor. Makas açılmaya başladığı zaman enflasyonla mücadelede biz faiz oranlarını indirmek, sabit tutmak yerine yükseltmiş olsaydık bu paradigma çökmüştü. Cumhurbaşkanımız ifade ettiler, tek haneye gidecek, adımlar atılacak. Kredinin ucuzlaması, yatırımın ucuzlaması, enerji fiyatlarının düşmesiyle Türkiye bu dengeye çok kısa sürede gelecektir.

Enflasyon hepimizi ilgilendiriyor. Direksiyonu çevirdiğiniz anda otomobil döner sağa veya sola. Tekneyi kullanıyorsanız çevirdiğiniz anda dönmezsiniz. Bir hedef koyacaksınız, bu hedeften itibaren yönünüzü değiştirmeye başlamanız lazım. Rüzgarın yönüne göre de dümeninizi iyi anlamanız lazım. Boğazda gidiyorsanız bir de ters akıntı vardır. Bu ters akıntıya göre de hesabınızı yapmanız lazım. Ekonomi böyle bir şey. Enflasyonu düşürmek için ne söylüyorlar, faizi artıracağız, sıcak para getireceğiz ve bunun adı enflasyonu çözmek olacak. Böyle bir dünya olmayacak.

