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Son Dakika: Bakan Nebati'den memur ve emekli zammı için önemli açıklama

24.12.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den milyonlarca memur ve emeklilerin merakla beklediği zam haberleriyle önemli açıklama geldi. Bakan Nebati, "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." dedi. İşte emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili son dakika haberinin detayları...

Mİlyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren zam haberi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katılıdığı canlı yayında kendisine yöneltilen memur ve emekli maaşı zammına ilişkin soruyu yanıtladı.

BAKAN NEBATİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞÖYLE;

Nebati, enflasyonist ortamlardan en çok etkilenen kesimin sabit gelirliler olduğunun altını çizerek onların hak ve hukukunu koruyacak tedbirler almaları gerektiğini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını bildirdi.

Memuru 19 yıldır hep pozitif yönde koruduklarını ve bundan sonra da korumaya devam edeceklerini belirten Nebati ücretlileri de korumayı sürdüreceklerini söyledi.

"GÜZEL ŞEYLER OLACAK"

Emekli ve memurların beklentisini yükselten bir açıklama yapan Bakan Nebati, "Memurlarımıza gerekli ek artışlar yapıldı. Ücretliler için gereken adımlar atıldı. Kurumlar Vergisi'nde düşüş yapıyoruz, KDV'de önemli düzenlemeler yapıyoruz, güzel şeyler olacak. Bu çalışmaların neticelerinde enflasyon beklentimiz aşağı yönlüdür. Emeklilerimiz için de ilgili bakanlıklarımız, arkadaşlarımız çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmenin emeklilerimizi mutlu edecek bir iyileştirme olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Asgari ücretteki tarihi zam hem özel sektör hem de kamuda ücret artışını da beraberinde getirecek. Sürmekte olan toplu iş sözleşmelerinde yeni asgari ücret dikkate alınacak. Emekli aylığı ve memur maaşları da Ocak’ta zamlanacak.

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‘YÜZDE 42 ZAM YAPILMASI GEREKİYOR’

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur zammıyla ilgili Mynet’e şu açıklamaları yapmıştı:

Asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Emeklilerin maaşlarına da enflasyon göre zam yapılıyor. Bu enflasyona göre de 5 aylık dönemde yılda iki kere bir Ocak, bir Temmuz ayında zam yapılıyor. İkinci dönemde % 8.45 oranında zam yapılmıştı. Şimdi Ocak ayında asgari ücrete yakın bir oranda zam yapılabilmesi için en yüzde % 42 oranında bir zam yapılması gerekiyor. Bu zam oranıyla emeklilerin zam oranı da asgari ücretlininkine eşitlenmiş oluyor. Beklenti bu yönde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3500 TL OLABİLİR!

Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye tamamlanıyor şu anda. En düşük emekli maaşında da biraz daha artış beklentisi var. Yüzde 40'ın üzerinde bir beklenti var. Çünkü en düşük emekli maaşı 2004 yılına kadar asgari ücretin altına düşmemişti. Şimdi asgari ücret 4253 TL oldu, en düşük emekli maaşı 1500 TL. 1500 TL'ye tamamlanıyor daha doğrusu. Böylece en düşük maaşında 3500 TL'ye kadar yükseltilmesi bekleniyor.

‘SEYYANEN BİR ZAM YAPILMALI’

Yüksek oranlı bir zam olacağını düşünüyorum ama bu oran dışında en düşük emekli maaşlarının belli bir seviyeye çıkarılması gerekiyor. Şu anda emekli maaşı hesapla sistemi çok negatif yönlü. Prim ödendikçe maaşlar düşüyor. Bu da kendini zaten emekli maaşlarında gösterdi. 1200, 1300 TL emekli maaşı alan o kadar çok var ki, maaşı 1500 TL'ye tamamlanıyor.

Sadece oransal zam değil, en düşük emekli maaşını belli bir seviyeye çıkarmak, emeklilere intibak veya seyyanen bir zam yapılmalı. Örneğin emeklilere yüzde 40 oranında bir zam yapıldı. Bunun yanında seyyanen 100 TL veya 200 TL veya prim, gün sayısına göre bir intibak yapılabilir. 2000 yılına kadar emekli olanlara bir intibak yapılmıştı.

Yüzde 40 yapılabilir bir zam ama en düşük emekli maaşı 2100 TL'ye çıkar. Bu da çok anlam ifade etmez. Şöyle bir şey söylenebilir; emekli maaşlarına yüzde 40 zam yapıyoruz, en düşük emekli maaşını ise 2600 TL'ye çıkardık gibi bir açıklama yapılabilir. Beklenti de bu yönde zaten. Herkese yüzde 40 zam yapılsa dahi 1500 TL alan birisinin emekli maaşı 2100 TL'de kalır. Bu da çok düşük bir maaş olur çünkü asgari ücret 4253 TL.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
dolar düştü enflasyon yok. TL değer kazandı bence gerek yok. hatta düzenleme yaparak asgari ücretide 3500 civarına cekin
HÜKÜMET OLARAK ESNAFA FİYATLARI İNDİRİN DİYORSUNUZ DA SİZLER NEDEN ELEKTRİK DOĞAL GAZ MAZOT FİYATLARINI İNDİRMİYIRSUNUZ ESNAFIN MALİYETLERİ AZALSIN Kİ ZATEN ESNAF FİYATLARI İNDİRİR ÖYLE SÖYLEMEKLE OLMUYOR İCRATTA LAZIM
siz yokken emekli maaşı asgari ücretten yüksekti noktalı virgül diil .

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