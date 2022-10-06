FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA |Benzin ve motorine iki günde iki zam! OPEC sonrası flaş yorum: 'Kış için yeni zamlar gözüktü'

SON DAKİKA |Benzin ve motorine iki günde iki zam! OPEC sonrası flaş yorum: 'Kış için yeni zamlar gözüktü'

06.10.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Petroldeki hareketlilik başta benzin ve mazot (motorin) fiyatı olmak üzere akaryakıt fiyatları üzerinde indirim ve zam olarak yansıyor. Dün uygulanan çifte zammın ardından benzin fiyatı ve motorin fiyatları için değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırırken yeni bir zam haberi daha geldi. Peki, Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA |Benzin ve motorine iki günde iki zam! OPEC sonrası flaş yorum: 'Kış için yeni zamlar gözüktü'

Son dakika: Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişle akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam haberleri geliyor. Dün benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın ardından bir fiyat artış haberi daha geldi. Peki akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ne kadar? Motorin fiyatları kaç TL? İşte 6 Ekim 2022 Perşembe günü güncel mazot ve benzin fiyatı…

Akaryakıt sektörü bunu konuşuyor! Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin için tek haneli rakamlar...Akaryakıt sektörü bunu konuşuyor! Petrol rotayı tersine çevirmek üzere: Benzin ve motorin için tek haneli rakamlar...

SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Eylül ayının son haftasında 80 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aştı. Motorine en son 19 Eylül’de indirim yapılmasının ardından fiyatta son 3 haftada değişim olmamıştı. Ancak brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla dünün ardından bugün de akaryakıta çifte zam geldi.

1

Dün motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş zam gelmişti. Bu gece yarısından itibaren ise benzinin litresi 74 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 39 kuruş arttı. Otogaz fiyatlarında ise 76 kuruş indirim yapıldı.

6 EYLÜL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 60 kuruşa, Ankara'da 20 lira 74 kuruşa, İzmir'de 20 lira 73 kuruşa yükseldi. Motorinin litresi ise İstanbul'da 25 lira 61 kuruşa, Ankara'da 25 lira 74 kuruşa, İzmir'de 25 lira 75 kuruşa çıktı. Otogaz fiyatları ise uzun bir aradan sonra yeniden 10 liranın altına geriledi.

2

AKARYAKITA NEDEN ZAM GELİYOR?

Yurt içi akaryakıt fiyatları petroldeki küresel fiyat değişimi ve dolar/TL’deki değişime göre belirleniyor. Petrol fiyatları Eylül ayı içinde sert düşüşler yaşadı, ancak aynı dönemde dolar kuru rekor kırdığı için akaryakıt fiyatlarında indirim gerçekleşmedi. Son haftada ise dolar/TL’deki yükselişe ek olarak petrol fiyatlarında da toparlanma olması maliyeti artırdığı için fiyatlar yükseltildi.

OPEC’TEN 2 YIL SONRA BİR İLK

OPEC+ üyesi ülkelerin petrol ve enerji bakanlarının 2 yıl sonra ilk kez yüz yüze gerçekleştirdikleri toplantıdan üretimin Kasım ayında 2 milyon varil/gün kısılması kararı aldı.

3

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, 2 milyon varil/günlük üretim kısıntısının Batılı ülkelerde artan faizleri ve zayıf küresel ekonomiye yanıt için gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Prens Abdulaziz bir Saman, dünyanın önde gelen merkez bankalarının yüksek enflasyon ile mücadele için faiz artırdıkları ortamda pro-aktif davranmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Enerji Bakanı konuşmasında ayrıca, üretimin 2 milyon varil/gün kısılması kararı alınsa da bunun reel yansımasının 1,0-1,1 milyon varil/gün olacağını belirtti.
Jefferies analistleri üretim kısıntısının 0,9 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ederken, Goldman Sacns ise reel kısıntının 0,4-0,6 milyon varil/gün seviyesinde kalacağını ve bunun büyük kısmının Körfez ülkelerinden geleceğini öngördü.

4

AKARYTAKIT ZAMLARININ ÖNÜNÜ AÇTI

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan enerji uzmanları ve ekonomistler OPEC’in kademesiz olarak günlük petrol üretiminde 2 milyon varil kısıntıya gitmesinin kış aylarında akaryakıt fiyatları için yeni zamlara kapı aralayacağını belirtti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN…

AKARYAKIT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...
İşte asgari ücret formülüİşte asgari ücret formülü
Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Bu zamlar cep yakacak! Enflasyon sıfır çıksa dahi yüzde 121 zam bekleniyor... 1 Ocak 2023'e dikkat: Emlak vergisi, MTV, ceza, harç...

Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

Son Dakika | Milyonlarca vatandaş EYT'yi bekliyor! EYT'den kaç kişi faydalanacak? Bakan Bilgin'den kritik açıklamalar...

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

İstanbul'daki satılık daire ilanı sosyal medyada olay oldu! Fiyatını görenler inanamadı

Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi! Son defa ekranda olacak

Müge Anlı'nın rakibi reytinglere yenildi! Son defa ekranda olacak

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Ve o borçlar siliniyor: Kritik rakam 100!

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

9 yaşındayken işini kurdu! Şimdi servet kazanıyor

9 yaşındayken işini kurdu! Şimdi servet kazanıyor

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.