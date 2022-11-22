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  4. SON DAKİKA | Benzine üçüncü indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları için sevindiren tablo: 2 ay sonra ilk kez…

SON DAKİKA | Benzine üçüncü indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları için sevindiren tablo: 2 ay sonra ilk kez…

22.11.2022 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin başta olmak üzere akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petroldeki düşüş devam ederken akaryakıt fiyatları için sevindiren bir açıklama geldi. Geçtiğimiz hafta iki kez indirim yapılan benzin litre fiyatına bir indirim daha geliyor. Peki 22 Kasım 2022 Salı benzin fiyatı ne kadar oldu, (mazot) motorin fiyatları kaç TL? İşte İzmir, Ankara, İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları…

SON DAKİKA | Benzine üçüncü indirim geliyor! Akaryakıt fiyatları için sevindiren tablo: 2 ay sonra ilk kez…

Son dakika haberi… “Benzin ve mazot fiyatı için indirim, zam var mı?” sorusu araç sahipleri tarafından geçtiğimiz hafta yapılan akaryakıt indirimi sonrası gündemdeki yerini koruyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme ile geçtiğimiz hafta motorin ve benzin fiyatları için yapılan indirime bir yenisinin daha ekleneceği öğrenildi. 22 Kasım 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

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SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak 77 ve 75kuruş indirim yapılan benzin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren yeniden değişiyor. Bu kapsamda benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.
En son 1,54 TL’lik indirimle litresi 24,84 TL’ye gerileyen motorinde bu hafta fiyat değişimi beklenmiyor.

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PETROL FİYATLARI İKİ AYIN DİBİNDE

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları ABD dolarının güçlenmesinin ve Çin'in petrol talebine yönelik endişelerin etkisiyle 2 ayın en düşük seviyelerine geriledi. Dünkü düşüş sonrası bir miktar toparlanma gösteren brent petrolün varil fiyatı bu sabah 87,65 doları gördü. Ham petrol ise 80,14 dolar seviyesinde bulunuyor. Bir diğer etken olan dolar kuru ise 18,60’lardaki sakin seyrine devam ediyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (22 KASIM 2022 SALI)

İstanbul
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21,18 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24,79 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21,17 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24,78 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 21,32 TL
Motorin fiyatı: 24,89 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 21,31 TL
Motorin fiyatı: 24,93 TL

AKARYAKIT


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Akaryakıt

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