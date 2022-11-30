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Son dakika: Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi başladı!

30.11.2022 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gözler Beştepe'ye çevrildi. Milyonlarca insan 2023 asgari ücreti ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılacak düzenlemeyi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kritik konuları ele almak üzere Külliye'de toplandı.

Son dakika: Beştepe'deki EYT ve asgari ücret zirvesi başladı!

Son dakika: 2023 asgari ücreti ne kadar olacak? EYT için yapılan düzenleme kimleri kapsayacak? Milyonlarca vatandaş bu iki sorununun yanıtını arıyor. Hükümet çalışmalarına devam ederken peş peşe açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Son olarak Kabine toplantısının ardından sözleşmeli personellere kadro yolu açılmış ve detayları netleşmişti. Şimdi sırada EYT ve asgari ücret konuları bekleniyor.

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GÖZLER BEŞTEPE'DE! ASGARİ ÜCRET VE EYT...

Gün içinde duyurulan sürpriz zirve 19.00 sularında başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Bilgin ve Hazine Bakanı Nebati'yle bir araya geldi. Masada EYT ve asgari ücret konuları var.

Bu hafta asgari ücret için takvim belli olacak. Takvim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelmesi dikkat çekti. Kritik zirvenin ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

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