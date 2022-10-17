SON DAKİKA: Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar 9. aydan sonra düşüşe geçiyordu ücrette kayıp bitiyor

Bekarı, evlisi, çalışanı, yaşlısı, genci... Herkes 2023 asgari ücret zammını merak ediyor! EYT ile ilgili de prim detayları netleşiyor. Bakan Bilgin, son olarak asgari ücrete enflasyonun üstünde bir zam yapılacağını duyurmuştu. Çalışanları ilgilendiren bir detay daha söz konusu, bilindiği gibi vergi dilimleri nedeniyle Eylül'den sonra çalışanların maaşları düşüyordu.

SON DAKİKA: EYT VE ASGARİ ÜCRET SONRASI BİR KRİTİK HAMLE DAHA!

Devlette sözleşmeli olarak görev yapan memurların 4A kadrosuna geçmesi için çalışmalar devam ediyor. Memur sendikalarıyla yapılan müzakereler de tamamlanmak üzere. Talepler bakanlığa sunuldu. Kamuya geçecek kadrolu personel sayısı 600 bini bılabilir.

ÇALIŞANLAR DİKKAT: ÜCRETTE KAYIP BİTİYOR!

Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında kritik konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın görüşmelerini sürdürdüğünü bu çalışma bittiğinde vergi dilimlerinin yeniden belirleneceğini, ücret düşüşlerinin de önüne geçilmiş olacağını belirtti.



