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Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve başladı

11.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Elektrik faturalarının yüksekliğiyle ilgili gelen şikayetleri değerlendiren hükümet düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik dağıtım şirketlerinin bir araya geldiği kritik zirve başladı.

Son dakika: Elektrik faturaları için flaş gelişme! Kritik zirve başladı

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 21 elektrik dağıtım bölgesinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği toplantı başladı. Toplantıda yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi muhtemel afet durumlarında şirketlerin planları ve yol haritalarının ele alınması ve son yıllarda yapılan altyapı yatırımlarının konuşulması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, başta esnaflar ve küçük işletmeler olmak üzere çok sayıda kesimden elektrik bedellerinde ucuzlama sağlayacak şekilde kademeli ya da farklı tarife taleplerinin alındığını ve bir çalışma yapacaklarını açıklamıştı. Maliyetlere yönelik çalışma çerçevesinde dağıtım şirketlerinin maliyet ve payları da dikkate alınarak bir düzenleme yapılması bekleniyor.

Toplantıya, Bakan Dönmez’in yanı sıra, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürü Ömer Sami Yapıcı, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Muhammer Nuri Aslan, Aydın, Denizli, Muğla Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Ömer Faruk Gültekin, Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Başkent EDAŞ Başkanı Ümit Kiler, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Murat Yiğit, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yaşar Arvas, Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Genel Müdürü Uğur Yüksel, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’den Necmi Odyakmaz, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Nihat Özdemir, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. Başkanı Hikmet Sezer ve diğer elektrik dağıtım şirketlerinin temsilcileri, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Başkanı Kıvanç Zaimler ve çok sayıda ELDER üyesi katıldı.

3 YENİ PAKET YOLDA

Öte yandan İş dünyasını rahatlatacak, nefes aldıracak, ucuz ve uzun vadeli 60 milyarlık KGF kredi paketinin de hazır olduğu bildirildi. Buna göre bankalar, 10 yıl vadeli, 1 yıl ödemesiz dönemli, yüzde 16 faizle iş dünyasına TL kredisi verecek. KGF teminatlı pakete kamu ve özel bankaların tamamı katılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati fiyat artışlarına karşı tedbirler, yastık altı altınların finansal sisteme entegrasyonu ve KGF desteğini içeren paketi Cumartesi günü açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Dönmez
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