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SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Bugün 12’de bir araya gelecekler

22.03.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca emekli ve EYT ile emekli olmak için gün sayanlar her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Gelen son dakika bilgisine göre bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile TÜED Başkanı Kazım Ergün konuyu görüşmek için bir araya gelecek. Peki 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

SON DAKİKA | Emekli bayram ikramiyesine ‘zam’ görüşmesi! Bugün 12’de bir araya gelecekler

Son dakika haberi… Ramazan ayının gelmesi ile birlikte emeklilerin gözü bir kez daha bayram ikramiyesine çevrilirken, bu konuda bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek. Saat 12.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, dernekte biraraya gelecek. Peki bu yıl bayram ikramiyelerine zam var mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son dakika haberinin detayları…

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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2023 İÇİN NE OLACAK?

Sabah’ta yer alan habere göre, TÜED Başkanı Ergün önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen 1.100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti. Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

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BAYRAM İKRAMİYELERİNİN ÖDENECEĞİ TARİH

Bu yıl Ramazan Bayramı 21-23 Nisan arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 1 hafta öncesinden hesaplara yatması bekleniyor.

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EYT’LİLER DE ALABİLECEK

Mart ayında emeklilik başvurusunu yapan EYT'lilerin maaşları 1 Nisan'dan geçerli olarak bağlanacak. Yani emekli bayram ikramiyesi almaya hak kazanacaklar. Ancak maaş bağlanması demek o tarihten itibaren hak kazanacak anlamı taşıyor. Emeklilik işlemleri ne zaman biterse EYT'liler maaşlarını ve ikramiyelerini hesaplarında görecek. Örneğin emeklilik işlemleri tamam olan SSK'lı EYT'liler 17-26 Nisan arasında Bağ-Kur'lular ise 25-28 Nisan arasında ödeme alacak.


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Anahtar Kelimeler:
Emekli bayram ikramiyesi

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