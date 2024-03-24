SON DAKİKA | Önce Kurum, sonra Erdoğan! AK Parti'nin 'Yeniden Büyük İstanbul' mitinginde İmamoğlu'nu hedef aldı: "İstanbul'daki metroların hepsi bize ait"

Her seçim öncesinde insanımızı korkutmak için bizimle ilgili ortaya bir sürü yalan ve iftira attılar ama bir kez olsun haklı çıkmadılar. Ama hiçbir zaman akıllanmadılar. Onlar ne derse desin, biz asla istismar siyaseti yapmadık, kimsenin kökeniyle, mezhebiyle ilgilenmedik. Ayrımcılığın her çeşidi elimizin tersiyle ittik. Kazanma değil, sadece kaybettirme şantajıyla siyaset yapma fırsatçılığına hiç dönüp bakmadık. 1994'te bu şehrin emanetini devralırken, 2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak bugün de aynı prensiplere bağlıyız.