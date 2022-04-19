Son dakika: Emekliye bayram ikramiyesinde tarih belli oldu! Bakan Bilgin'den asgari ücrete zam, EYT, 3600 ek gösterge açıklaması

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında emekliye bayram ikramiyesi, asgari ücrete zam, EYT, 3600 ek gösterge ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili , 'Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira' dedi.

ÜRETİM SÜRECİNE KATILIM PROGRAMI

Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:

Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke. Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim v.s. değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Bazı şartlar var merak edenler İŞKUR'un sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz.

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Emekliye bayram ikramiyesi bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Bu konu her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.

ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ OLACAK MI?

Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz.

3600 EK GÖSTERGE

3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.

3600 EK GÖSTERGE MALİ HAKLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı.

EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Şu anda bizim gündemimizde bu yok.

530 BİN GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA

3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz.

1 MAYIS AÇIKLAMASI

1 Mayıs demokrasinin olduğu yerde bayramdır. Bazı gruplar kendi politik amaçları için kullanıyorlar. Bu sene 1 Mayıs'ı farklı şekilde kutlayarak bir sürpriz de yapacağız.



