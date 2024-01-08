SON DAKİKA: Emekliye ek zam için matematik! SSK’lısının Bağ-Kur’lusunun kök aylık ve en düşük emekli maaşı hesabı başladı: Çifte çalışma sonunda en az 10 bin TL!

Son dakika haberi… Aralık ayı enflasyon verilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu! İşçi emeklisine yüzde 37,57, memur emeklisine yüzde 49,25’lik zam netleşti. Asgari ücretin 17 bin TL olmasından sonra işçi emeklilerinin gözü zamlı maaşlarda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere seyyanen bir zam duyurması emeklilerin en büyük beklentisi…

“ARABANIN HER YERİ HASARLI”

Canlı yayında emekli zammı ve EYT örneğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu, “Mehmet Şimşek, daha önce 3 defa kendisine gelen talepleri reddetmişti dördüncü teklifi kabul etti. Türkiye, ekonomisini düzeltecekse mali disiplin gerekiyor. Daha önce asla yapılmaz denilen EYT düzenlemesi geçen seneki seçimden önce hayata geçirilmişti. Bu da ekonomiye büyük bir yük getirdi. Erken emekli olanların tabi ki hakkıydı ama ekonominin geleceği açısından kötü oldu. Şimdi emekliler için yapılacak yüzde 37'lik oran tatmin edici değil. İnsanlar daha maaşlarını almadan ellerine geçen para erimiş olacak. Seçime girerken insanların rahatlatılması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti, bu rahatlamayı maaşları yükselterek yapacak. Eğer yapmazlarsa ekonomi için iyi olur yaparlarsa da insanlar için iyi olur. Arabanın her yeri hasarlı, seçim için daha hızlı gitmesi söyleniyor. Burada sürücü Mehmet Şimşek. 3 ay daha idare edilecek seçime kadar acı faturalar çıkacak” şeklinde yorumda bulundu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN İKİ BAKANLIKTAN ÇİFTE ÇALIŞMA

Peki Bağ-Kur ve SSK emekli maaşı ile memur emeklisi arasındaki yüzde 11,68’lik fark nasıl kapanacak? Emekliye zam nasıl olacak? Bu noktada en öne çıkan formül ise tüm emekli maaşlarını yüksek zam oranı olan kesime eşitleme. Yani hem SSK’lı hem de Bağ-Kur’lunun zam oranının yüzde 49,25’e tamamlanması! Hükümet yetkilileri beklentilere karşılık çalışma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı farklı formüller üzerinde çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı ise maliyet hesaplaması yapıyor. Refah payı ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

EMEKLİYE ZAMDA İKİ FORMÜL

Sadece refah payı değil en düşük emekli maaşı olan olan 7.500 liranın da yükseltilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bunun için yasal düzenleme gerekecek. Bürokratlar en düşük emekli aylığı alanlarla ilgili de iki farklı formül üzerinde duruyor. İki kök maaşların seyyanen zamla arttırılması! Burada devreye girecek olan formül seyyanen zam artı oransal zam. Seyyanen zam kök ücreti düşük olan SSK ve Bağ-kur emeklileri için geçerli olacak. 7500 liranın üzerinde maaş alanlar içinse oransal zam yapılması söz konusu. Her iki formüle göre de en düşük emekli aylığının 7.500 liradan 10.000 liranın üzerine çıkarılması bekleniyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bağ-Kur ve SGK emekli maaşı zammı ile ilgili kararın önümüzdeki hafta verilmesi bekleniyor. Bu durumda SSK emeklilerinin 17-26 Ocak, Bağkur emeklilerinin de 25-28 Ocak'ta aylıklarını refah payıyla birlikte alması öngörülüyor. Şayet yetişmezse sonradan fark olarak hesaplara yatırılacağı belirtiliyor.







