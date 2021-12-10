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Son Dakika: Enflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar be büyüme beklentisi

10.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Ankette, enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürdüğü görüldü. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 15,61 olarak beklenen TÜFE bu ankette tarihi artış göstererek, yüzde 21,39 oldu. Öte yandan yıl sonu dolar beklentisi ise 13,7719'a olarak gerçekleşti.

Son Dakika: Enflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar be büyüme beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarının beklentilerini derlediği anketinde enflasyon beklentilerindeki yükselişin sürdüğü izlendi.

BEKLENTİ YÜZDE 21,39

TCMB'nin Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 21,39 oldu. Bir önceki ankette bu beklenti yüzde 15,61 olarak kaydedilmişti.

DOLAR KURU BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Ankette yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 9,9785'ten 13,7719'a yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 10,93 TL iken, 15,56 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Kasım anketinde yüzde 9,2 olan yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 9,9'a çıktı.

Yıl sonu cari açık beklentisi 19,2 milyar dolardan 15,6 milyar dolara geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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