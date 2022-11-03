SON DAKİKA: Enflasyon sonrası genci, yaşlısı, bekârı, evlisi asgari ücret zammına kilitlendi! 10 bin TL asgari ücret bekleyenler...

Son dakika… Yeni asgari ücret için geri sayım başlarken 'Asgari ücret ne kadar olacak' sorusu gündemdeki sıcaklığını korumaya devam ediyor. Ocak 2023 zammı için açıklamalar ve tahminler ise peş peşe geliyor. Asgari ücrete yapılacak zam ile milyonlarca kişinin gelirinin enflasyon rakamlarının üzerinde artacağı ifade ediliyor. Peki asgari ücret 2023 ne kadar kaç TL olacak? İşte konuşulan son rakamlar ve yeni asgari ücret zammı haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında milyonlarca kişinin gelirini belirlemek üzere toplanacak. Asgari ücret zammının kesin olarak enflasyon oranının altında olmayacağı ifade edilirken, tahmin edilen rakamların asgari ücret için alt limit olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda yılın son 2 ayına girerken TÜİK tarafından kritik veri açıklandı. Asgari ücret üzerinde etkili olan enflasyon rakamları Ekim ayında da 24 yılın zirvesinde kalmaya devam etti. Tüketici fiyatları, ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 83,45'ten yüzde 85,51'e yükseldi.

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi asgari ücretin enflasyonun altında kalmayacağını ifade ederken dün akşam flaş bir açıklama daha geldi. “Şu anda Vedat Bey çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiriyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak. Bunların en önemlisi asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Gerek sözleşmeliler, gerek EYT, arka arkaya... 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız” ifadelerini kullanarak asgari ücrete zam bekleyen milyonları heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

ENFLASYONDA BU RAKAM YANLIŞ BİLİNİYOR!

Yeminli Mali Müşavir ve Vergi Uzmanı Muhammet Bayram enflasyon rakamları sonrasında yeni asgari ücrete ilişkin tahminlerini açıkladı. “Merkez Bankası enflasyon için yıl sonu beklentisini yüzde 65 seviyelerine çıkarmıştı. Biz de bunun bir söylem dili olduğunu, ancak böyle bir oranın gerçekçi olmayacağından bahsetmiştik” diyen uzman isim, “Şu anda hali hazırda yüzde 85,5’lik enflasyonu şöyle okumak lazım: Bu bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85’tir. Yani Aralık ayından bugüne kadar geçen enflasyon değil. Aralık ayından bu yana enflasyon yüzde 55’ler seviyesine çıktı. 2021 yıl sonu itibariyle 2 bin 825 lira olan asgari ücret 4 bin 253 liraya yükseltilmişti. O zaman için enflasyon yüzde 34’tü. Yüzde 16’lık üzerinde bir artış oldu. O zamanlar enflasyonun artış oranı aylık yüzde 13’ler seviyesindeydi. O seviyelerden bugüne gelecek olursak artış oranı tek hanelere indi. İkinci bir zamla beraber asgari ücret 5 bin 500 lira seviyesine geldi” şeklinde değerlendirmede bulundu.

ASGAR ÜCRET İÇİN YENİ TAHMİN

Muhammet Bayram, enflasyonun yıl sonunda yüzde 70-75 seviyelerinde gelebileceğini ifade ederek asgari ücrete ilk altı aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 30 zam yapıldığını belirtti. Bayram, halihazırda yüzde 30 zammın Temmuz’da maaşlara yansıtıldığını anımsatarak geri kalan yüzde 40-45’lik oranın yeni asgari ücrete yansıtılacağını kaydetti. “Bu yüzde 5 bin 500 lira olan asgari ücretin üzerine yüzde 40’lık bir artış yapılırsa 7 bin 700, yüzde 45’lik artış yapılırsa 7 bin 975 lira civarında bir rakama ulaşırız” diyen Bayram, “Bu tutarlar açlık sınırının bir miktar üzerinde. En azından açlık sınırının üzerinde asgari ücret belirlenmesinde fayda var. Ama bu 8 bin lira en az rakam. Piyasada dolaşan 9 bin, 10 bin, 11 bin lira seviyeleri gerçekçi değil” ifadelerini kullandı.

2022’DE NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında 2022 yılı için asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının yılın ilk 6 ayında yüzde 70’i aşmasıyla maaşlara ikinci bir zam yapılma ihtiyacı doğmuştu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ikinci bir zam yapıldığını duyurdu. Böylece asgari ücret yüzde 30 artışla net 5 bin 500 liraya yükseldi.



