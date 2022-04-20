Son dakika: Erdoğan’dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli bayram ikramiyelerine ilişkin milyonlarca kişinin merakla beklediği konuya açıklık getirdi. AK Parti’nin TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi.

Erdoğan, “Emekli bayram ikramiyesi Çalışma Bakanımızın dediği gibi 1100 TL olarak yatacak” dedi.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 28 veya 29 Nisan'da ödeneceğini bildirdi. Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde artış yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bilgin, "Bu zaten adı üstünde bayram ikramiyesi. Bu, ücret türü veya asgari ücret vesaire gibi bir şey değil. Şu anda öyle bir kararımız yok" karşılığını vermişti.



