FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Erdoğan 'Kabine'den sonra müjdemizi açıklayacağız' demişti! Milyonlarca emeklinin beklediği konuşma başladı

SON DAKİKA | Erdoğan 'Kabine'den sonra müjdemizi açıklayacağız' demişti! Milyonlarca emeklinin beklediği konuşma başladı

09.10.2023 20:51 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı 2 hafta aranın ardından yeniden toplandı. Beştepe'de gerçekleşen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık etti. Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçen Erdoğan, emeklilerle ilgili merak edilen kararı açıkladı. Erdoğan "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık." açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Erdoğan 'Kabine'den sonra müjdemizi açıklayacağız' demişti! Milyonlarca emeklinin beklediği konuşma başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili de bakanlığımız toplantısını yapıyor. İlk kabineden sonra yeni müjdemizi açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak." açıklamasını yapmıştı. Yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti.

F8AQ-I1XUAAZYkk

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemize ve milletimize hizmet dolu günler geçirdik. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'incisine Antalya'da 2026 yılında ev sahipliği yapacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapma projemize adım adım yaklaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik tehditler karşısında sağlam bir duruş sergileyen yargımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

(Mor Efrem Süryani Kilisesi'nin açılması) Bölgemizde ve dünyada dini ve etnik kökenlere dayalı ayrışmaların, çatışmaların, nefret suçlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin sergilediği ve kucaklayıcı durum çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcileri ve mensuplarının katılımıyla başarılan hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz.

Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle yürütüyoruz. Eylül'ün ilk haftasında Orta Vadeli Programı sunduk. 2053 vizyonumuzun önemli bir parçası olan 12’nci Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık.

Yaşadığımız enflasyon, hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Biz iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırarak üstümüze düşenleri eksiksiz yerine getirmenin peşindeyiz. Ülkemizi kronik baş ağrısı olan faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkarma konusunda kararlıyız. Küresel ekonominin büyüme tahminleri düşürülürken, Türkiye'nin büyüme tahminlerinin yükseltilmesi doğru yolda gittiğimizi gösteriyor.

Aldığımız tedbirler, cezalarla otomobil piyasasındaki fahiş fiyatlar ortadan kalkmaya başladı. Konut ve kira sektöründe adil dürüst makul şekilde hareket etmeyerek piyasasının dengesini bozan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. İncelemeler sonucunda haksız fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler.

EMEKLİLERE BİR DEFAYA MAHSUS 5 BİN TL ÖDEME

Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli zammında masadaki en güçlü seçenekEmekli zammında masadaki en güçlü seçenek
Kıdem tazminatı için yeni karar! Kıdem tazminatı için yeni karar!
1.20 düşük faizli konut kredisi yolda! İşte başvuru bilgileri1.20 düşük faizli konut kredisi yolda! İşte başvuru bilgileri
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Kızı ve torunuyla birlikte poz verdi! Bir gören bir daha baktı

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.