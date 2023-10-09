SON DAKİKA | Erdoğan 'Kabine'den sonra müjdemizi açıklayacağız' demişti! Milyonlarca emeklinin beklediği konuşma başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde, "Emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili de bakanlığımız toplantısını yapıyor. İlk kabineden sonra yeni müjdemizi açıklayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak." açıklamasını yapmıştı. Yaklaşık 4 saat süren Kabine toplantısı az önce sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararları açıklamak için kameralar karşısına geçti.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemize ve milletimize hizmet dolu günler geçirdik. Uluslararası Uzay Kongresi'nin 77'incisine Antalya'da 2026 yılında ev sahipliği yapacağız.

Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapma projemize adım adım yaklaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize yönelik tehditler karşısında sağlam bir duruş sergileyen yargımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

(Mor Efrem Süryani Kilisesi'nin açılması) Bölgemizde ve dünyada dini ve etnik kökenlere dayalı ayrışmaların, çatışmaların, nefret suçlarının arttığı bir dönemde Türkiye'nin sergilediği ve kucaklayıcı durum çok önemlidir. İstanbul'da tüm semavi dinlerin temsilcileri ve mensuplarının katılımıyla başarılan hoşgörü ve dayanışma ikliminin Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz. Kudüs başta olmak üzere dünyanın her yerine örnek olmasını temenni ediyoruz.

Ekonomi alanındaki programlarımızı dikkatle yürütüyoruz. Eylül'ün ilk haftasında Orta Vadeli Programı sunduk. 2053 vizyonumuzun önemli bir parçası olan 12’nci Kalkınma Planımızın hazırlıklarını önemli ölçüde tamamladık.

Yaşadığımız enflasyon, hayat pahalılığı sıkıntısını çözmek için akılcı politikalara dayalı bir yol izliyoruz. Biz iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına batırarak üstümüze düşenleri eksiksiz yerine getirmenin peşindeyiz. Ülkemizi kronik baş ağrısı olan faiz, kur, enflasyon üçgenine sıkıştırma gayretlerini bir kez daha boşa çıkarma konusunda kararlıyız. Küresel ekonominin büyüme tahminleri düşürülürken, Türkiye'nin büyüme tahminlerinin yükseltilmesi doğru yolda gittiğimizi gösteriyor.

Aldığımız tedbirler, cezalarla otomobil piyasasındaki fahiş fiyatlar ortadan kalkmaya başladı. Konut ve kira sektöründe adil dürüst makul şekilde hareket etmeyerek piyasasının dengesini bozan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. İncelemeler sonucunda haksız fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler.

EMEKLİLERE BİR DEFAYA MAHSUS 5 BİN TL ÖDEME

Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarımızı sekteye uğrattığının farkındayız. Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapması konusunda gerekli talimatları vermiştim. Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir seferliğine mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Emekli olan ve çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu uygulamanın dışında kalacak Toplam maliyeti 61 milyar TL'yi geçen bu ödemeler Kasım ayının ilk yarısından itibaren emeklilerimizin hesaplarına yatırılacak.



