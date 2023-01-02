SON DAKİKA | EYT ateşi yandı, en düşük emekli maaşı belli olmak üzere! Hesap makineleri ortaya çıktı emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 30.707 TL detayı

Son dakika... Bağ-Kur, SSK ve memur emeklileri uzun bir süredir 2023 yılı zamlı maaşlarını merak ediyor! Aralık ayı enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Uzman isimler emekli ve memur zammıyla ilgili hesaplamalarını sürdürürken masadaki rakamlar da ortaya çıktı. Asgari ücretin 8.500 TL seviyesine çıkmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri için de altı aylık enflasyon farkı netleşecek. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: MEMUR ZAMMI VE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kamuyounda en düşük emekli maaşı da oldukça tartışılıyor. Hesaplamalara göre asgari ücrete yapılan %54,6 oranındaki zammın devamında en düşük emekli maaşının 5.400 TL olması oldukça olası...

Enflasyon beklentisi sonrasında SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için refah payı hariç yüzde 17.03'lük zam oranı tahmin edilirken memur ve memur emeklileri için yine ek gösterge farkı olmadan bu oran yüzde 18.18 olarak hesaplandı.

SON DAKİKA: EMEKLİLER REFAH PAYINI BEKLİYOR! MASADA O DA VAR...

Memur ve emekli zammının belli olacağı kritik gün öncesinde emekliler refah payını bekliyor. Emekliler için %10'luk bir refah payı da masada.

MEMUR MAAŞLARI TEK TEK HESAPLANDI! ÖĞRETMENLER VE POLİSLER...

Enflasyon beklentisine göre altı aylık memur maaşları sonucunda polis memurlarının maaşı 13.747 TL'den 16.246 TL'ye çıkacak. Keza yine öğretmenlerin maaşları da bu hesaplamaya göre 12.276 TL'den 14.507 TL'ye yükselecek.

Araştırma görevlilerin maaşı 15.311 TL'den 18.094 TL'ye çıkarken profesörlerin maaşı ise 24.984'ten 30.707 TL'ye yükselecek.

Emekli hesaplarına göz atıldığında ise bir polis emeklisinin alacağı maaşın yeni yılla birlikte 7.731 TL'den 9.141 TL'ye çıkması bekleniyor. Aynı şekilde emekli bir öğretmen 2022'nin sonunda 7.476 TL maaş alıyordu. Bu rakamın da 8.840 TL'ye çıkması kuvvetle muhtemel!

6 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

GENEL MÜDÜR 1/4 - 29.809 - 35.228

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 15.848 -

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 9.707 - 18.729

ÖĞRETMEN 1/4 - 12.276 - 14.507

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 27.574 - 32.586

BAŞKOMİSER 3/1 - 15.810 - 18.684

POLİS MEMURU 8/1 - 13.747 - 16.246

UZ. DOKTOR 1/4 - 18.853 - 22.280

HEMŞİRE (Lisans mezunu)5/1 - 11.828 - 13.978

MÜHENDİS 1/4 - 16.205 - 19.151

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 10.100 - 11.936

PROFESÖR 1/4 - 25.984 - 30.707

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 15.311 - 18.094

VAİZ 1/4 - 12.752 - 15.070

AVUKAT 1/4 - 15.485 - 18.300

6 AYLIK ZAM ORANI TAHMİNİ İLE MESLEK MESLEK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Mevcut-Zamlı TL)

MÜŞTEŞAR (1/1) - 21.905 - 23.712 TL

GENEL MÜDÜR (1/1) - 19.361 - 22.894 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS-1/4) - 7.429 - 8.784 TL

MEMUR (LİSANS-1/4) 7.270 - 8.596 TL

ÖĞRETMEN (1/4) - 7.476 - 8.840 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) - 12.691 - 15.007 TL

POLİS MEMURU (8/1) - 7.731 - 9.141 TL

HEMŞİRE (LİSANS-1/4) - 7.266 - 8.592 TL

MÜHENDİS (1/4) - 9.116 - 10.779 TL

TEKNİSYEN (LISE-1/4) - 6.343 - 7.500 TL

PROFESÖR (1/4) - 17.340 - 20.504 TL

İMAM-HATİP - 7.476 - 8.840 TL

AVUKAT (1/4) - 7.476 - 8.840 TL