SON DAKİKA | EYT bekleyenler dikkat! Sizi de ilgilendiriyor: Emeklilik yaşınız 36 ay birden düşebilir...

Son dakika: EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Meclis'in açılmasıyla emeklilikte yaşa takılanların gözü kulağı Ankara'ya çevrildi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemenin detayları netleşirken, "EYT kademeli mi olacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu. EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülider Sarıeroğlu'ndan geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT çalışmasının tamamlandığını açıklamıştı. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada "Son aşamada, tamamladık diyebilirim. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti" ifadelerini kullandı.

EYT KADEMELİ Mİ OLACAK?

Bakan Bilgin'in açıklamaları heyecan yaratırken, ortaya atılan bir iddia ise EYT bekleyenleri tedirgin etti. İlk etapta 1.5 milyon kişinin EYT yasasından yararlanacağı iddiası gündem yarattı. Söz konusu iddialar sonrası ise o düzenlemenin herkesi kapsayacağı belli oldu.

AK Parti'den peş peşe EYT bekleyecekleri sevindirecek açıklama geldi.

SARIEROĞLU: 4,5 MİLYON KİŞİ EYT ÇALIŞMASI İÇERİSİNDE OLACAK

Show Haber'de yer alan habere göre; tartışmalara son noktayı koyan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu EYT düzenlemesinin kademeli değil, tek seferde olacağını açıkladı. Sarıeroğlu "4,5 milyon kişi EYT çalışması içerisinde olacak. Emeklilikte kim yaşa takılıyorsa düzenlemelerden faydalanacak" dedi.

ELİTAŞ: EYT 2022 BİTMEDEN YASALAŞACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan da EYT ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

Aralık ayında Meclis'e sunulması beklenen düzenleme için Elitaş "2022 bitmeden yasalaşacak" dedi.

EMEKLİLİK YAŞINIZ DÜŞEBİLİR!

EYT ile ilgili sürecin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar emekli olacakları tarihi de merak ediyor. Askerliği saydırıp 270 günü borçlandırırsanız emeklilik yaşınız 57'ye düşebilir. Toplam hizmet sürenizi 25 yıla tamamlamanız durumunda 60, askerliğinizin 90 gününü borçlanırsanız 58 yaşında emekli olabilirsiniz.



