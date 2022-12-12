SON DAKİKA EYT haberleri 12 Aralık 2022: EYT ne zaman çıkacak, yaş şartı var mı? 1,5 milyon kişinin gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklama vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1,5 milyon EYT'linin (emeklilikte yaşa takılanlar) gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek açıklamaya çevrildi. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "EYT ne zaman çıkacak? EYT'de yaş şartı var mı?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi günü itibariyle emeklilikte yaşa takılanlarda son durum...

EYT'DE SON DURUM! (12 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

EYT düzenlemesi ile ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman yüce Meclis ile bunu paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Komisyonda, bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına göre ne kadar insan emekli olabilirdi onu açıklamıştım. 1 milyon 600 bine yakındı. Bugün bu sayı biraz daha yükselmiş bulunuyor. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Dolayısıyla dediğim gibi, bütün verileri elimize alıp gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. Özel sektöre yansıyacak yükün, kamuya yansıyacak yükün hepsini ortaya çıkardıktan sonra tüm kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

EYT'DE YAŞ ŞARTI VAR MI?

EYT'de yaş şartı iddiaları kulislerde dönüyor.

EYT'liler için masada iki seçeneğin olduğu belirtilirken, ya yaş sınırı kadınlarda 46 ve erkeklerde 48 olarak belirlenecek ya da herhangi bir sınır olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kritik Kabine Toplantısı'nda, milyonları ilgilendiren asgari ücret ve EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) konularının ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30 gibi başlayacağı öngörülüyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMADA BULUNACAK?

Beştepe'de gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nın sonucunda, toplantıda alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine Toplantısında asgari ücret zammı, EYT gibi konuların ele alınacağı öngörülüyor.

