FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | EYT için tek formül, iki ihtimal! Bu seçenek daha güçlü: Kadın ve erkekler...

SON DAKİKA | EYT için tek formül, iki ihtimal! Bu seçenek daha güçlü: Kadın ve erkekler...

11.10.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberleri... Yaklaşık 6 milyona yakın kişinin gözü kulağı Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde. EYT'nin Aralık ayında Meclis’e gelip Ocak 2023'te yasalaşması bekleniyor. EYT ile ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor! Masadaki tek formül henüz bilinmezken çalışmaların tamamlandığı EYT düzenlemesi için iki ihtimal üzerinde duruluyor. Yaş koşununun kaldırılmaması durumunda erkek ve kadınlara ayrı uygulamanın yapılabileceği belirtiliyor…

SON DAKİKA | EYT için tek formül, iki ihtimal! Bu seçenek daha güçlü: Kadın ve erkekler...

Son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için süreçte neredeyse sona gelindi. “EYT ne zaman çıkacak?”, “EYT’den kimler yararlanacak” sorusu milyonlar tarafından yanıt beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tek tip bir düzenleme ile prim eşitlenmesinin söz konusu olduğu söylemişti. Bakan Bilgin ayrıca Staj ve çıraklık döneminin EYT için başlangıç sayılıp sayılmayacağıyla ilgili ise “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem” dedi.

2

Şimdi ise gözler EYT düzenlemesi için atılacak en somut adıma çevrildi. Bakan Bilgin, çalışmanın Aralık ayında bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılacağını, Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşıldıktan sonra Meclis’e intikal ettirileceğini ifade etti.

EYT’LİLERİN TALEBİ NE?

EYT'li vatandaşlar emeklilik koşullarında 1999'da yapılan değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesini ve yaş şartı aranmadan emekli olmayı talep ediyor.

4

EYT’DE İKİ İHTİMALLİ DÜZENLEME

EYT düzenlemesinde iki ihtimal üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bunlar yaş koşulu ve prim gün sayısına ilişkin düzenleme. EYT’lilerin beklediği gibi yaş koşulu kaldırılmış ise, devlet memuru ve Bağ-Kur’lularda kadında 7200, erkekte 9000 hizmet süresini tamamlayanların, SGK’lılar için kadında 20, erkekte 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün koşullarını yerine getirenlerin hemen emekli olabileceği belirtiliyor. Haberde SGK’lılar için 5000 günden 5975 güne kademelendirilen gün sayısının 5000 güne çekilebileceği dile getiriliyor.

iStock-1429092151

ERKEK VE KADINLARA AYRI UYGULAMA

Yaş koşulunun kaldırılmaması durumunda da, kadın ve erkek sigortalılar için kanunda öngörülen emeklilik yaş hadlerinden, örneğin 5 yaş veya farklı oranlarda indirim yapılmış olabileceği ifade ediliyor. Yaş indirimlerinin kadın ve erkek için ayrı oranlarda da uygulanabileceği ve bu ihtimalin daha güçlü göründüğü belirliyor.

Cumhuriyet'yen Nergis Şimşek'in haberinde ayrıca, emeklilik yaş koşulu yerine geldiği halde prim gününü dolduramayanlar içinse yeni borçlanma imkânlarının tanınmış olabileceğine yer veriliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıtBakan Bilgin'den 'asgari ücret 9 bin lira olacak' iddiasına yanıt
Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."Herkesin gözü kulağı bu haberde! ÖTV indirimi olacak mı? "İlk arabasını alacaklara..."
İflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakamİflas eden Onur Air'in yolcu uçağı satışa çıkarıldı! İşte istenen rakam
Anahtar Kelimeler:
EYT
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Olay oldu! Pantolonunu kasığının altına indirip...

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Taşıt kredisi ile araba alacaklar dikkat! Rüzgâr terse döndü: Bireysel kredi faizleri ise…

Taşıt kredisi ile araba alacaklar dikkat! Rüzgâr terse döndü: Bireysel kredi faizleri ise…

Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti

Arsa hayalleri için bir adım kaldı! Başvurular başladı, detaylar netleşti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

Kendisi küçük, etkisi kocaman! Her gün bir avuç tüketin

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.